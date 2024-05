Campionati Europei off-road: sei atleti piemontesi al via nella rassegna di corsa in montagna e trail in programma ad Annecy

Sono 34 gli azzurri convocati per i Campionati Europei off-road, la rassegna continentale di corsa in montagna e trail, in programma dal 31 maggio al 2 giugno a Annecy, in Francia.

Su indicazione del coordinatore tecnico di settore Paolo Germanetto, di comune accordo con la direzione tecnica federale, sono stati ufficializzati gli atleti selezionati, di cui 17 uomini e 17 donne.

Si gareggia a livello assoluto nelle prove di salita e discesa, sola salita (ambedue previste anche per gli under 20) e trail, per un totale di 10 titoli individuali in palio tra maschili e femminili.

Della squadra azzurra fanno parte anche dei atleti piemontesi.

La biellese Valeria Roffino (Fiamme Azzurre), già azzurra in pista (3000 siepi) e nel cross, torna nella nazionale di corsa in montagna dopo aver preso parte ai Mondiali in Thailandia nel 2022; sarà impegnata nella prova di sola salita.

Sempre restando in campo femminile, nella prova di trail saranno impegnate in Francia Martina Chialvo (Pod. Valle Varaita) e la torinese dell’Orecchiella Garfagnana Camilla Magliano; per Chialvo è la terza maglia azzurra in carriera, dopo la partecipazione agli Europei del 2022 e ai Mondiali del 2023, per Magliano la quinta (Mondiali di Lunghe Distanze nel 2018 e 2022, Challenge Stellina nel 2022 e 2023).

Al maschile, nella prova u20 di salita e discesa, sarà in gara Francesco Mazza (Atl. Saluzzo), alla seconda maglia azzurra in stagione dopo quella vestita in occasione dell’Incontro Internazionale di corsa su strada di Oderzo (1 maggio); in carriera, è la seconda maglia azzurra per lui nella specialità, dopo la partecipazione ai Mondiali lo scorso anno. Nella prova di trail, infine, saranno al via Cristian Minoggio (Sport Project VCO) e Gianluca Ghiano (ASD Baudenasca); Minoggio ha vestito l’azzurro nelle ultime due edizioni dei Mondiali (2022-2023) mentre Ghiano è al suo esordio in nazionale.