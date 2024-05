La Victoria Alba Pattinaggio si conferma ai vertici regionali

Con i Campionati Regionali Fisr di Settime (AT) si chiude la prima parte della stagione agonistica federale per gli atleti della Victoria Alba Pattinaggio asd.

Sul parquet astigiano la Victoria ha schierato 11 atleti agonisti - nelle specialità singolo e coppia artistico - delle categorie Allievi Regionali B/Allievi Regionali C/Divisione Nazionale A/Divisione Nazionale C, accompagnati in pista dalle allenatrici Martina Barbero, Carola Franza e Giorgia Zurlo.

Nella giornata di sabato è scesa in pista la coppia artistico formata da Matilde Giacosa e Filippo Baggio, che si aggiudica il titolo regionale in cat. Allievi Regionali; successivamente è stato il turno di Sofia Adamo e Benedetta Martino in cat. Divisione Nazionale C (2007), che con due ottime performance si aggiudicano rispettivamente la terza e la quarta posizione: per Sofia è già certa la qualificazione ai prossimi campionati italiani di Piancavallo (PN).

Nella giornata di domenica è toccato alla numerosa cat. Allievi Regionali B (2011): in campo maschile doppietta albese con Leonardo Vercelli e Filippo Baggio che occupano il primo ed il secondo gradino del podio, mentre in campo femminile Olivia Aloesio si aggiudica la medaglia di bronzo, seguita da Emma Aschieri e Matilde Giacosa.

In cat. Allievi Regionali C (2010) buona prova di Alessia Stupino, al primo anno di gare in Federazione.

Successivamente, nella cat. Divisione Nazionale A, Emanuele Martino, nonostante qualche problema fisico, riesce a portare a termine un buon programma che gli vale la medaglia di bronzo e la qualificazione al campionato italiano; nella stessa categoria Gessica Fresia sfiora il podio con un disco ben eseguito, seguita a poca distanza da Fabiana Giove, anche lei autrice di una prestazione di buon livello.

Il bilancio dei Campionati Regionali federali è più che positivo per l'associazione albese, che si conferma ai vertici regionali per le specialità singolo, coppie artistico e gruppi spettacolo: la Victoria conquista infatti 5 titoli di Campione Regionale (Filippo Baggio&Matilde Giacosa in coppia; Beatrice Bressano, Giordano Cavagnolo, Carola Franza, Leonardo Vercelli in singolo), una medaglia d'argento (Filippo Baggio in singolo), 4 bronzi (il quartetto Keep Calm, Sofia Adamo, Olivia Aloesio ed Emanuele Martino in singolo) e numerosi piazzamenti ai piedi del podio.

Grande la soddisfazione di tutto il team che lavora costantemente per migliorare il livello tecnico e stilistico di tutti gli atleti, agonisti e non.

Nelle prossime settimane la pista del Centro Sportivo Brusco ospiterà due competizioni promozionali di livello regionale, che accoglieranno oltre 200 atleti ognuno: il Trofeo Fisr “Primi Passi e Giovani Promesse” e la “Rassegna Regionale Aics categorie promozionali”.

Inoltre, il 1 giugno, sempre sulla pista albese, andrà in scena il saggio di fine anno, che quest'anno celebrerà l'importante traguardo dei 50 anni di vita della Victoria Alba Pattinaggio: durante la serata si esibiranno, insieme ai giovani pattinatori in attività, anche numerosi ex atleti e saranno ospiti due atleti della nazionale italiana.