Targato Cn compie 20 anni: "E pensare che c’era chi diceva che non sarebbe durato più di qualche mese"

Nella notte tra il 20 e il 21 maggio, attorno alle 2, escono le prime notizie. E' il 2004. Nasce Targato Cn, il primo quotidiano online della provincia Granda, uno dei primi in Italia.

Sanremonews era già nato da qualche anno. E' stato il primissimo giornale web del gruppo editoriale Morenews, che oggi racconta tante province del Piemonte, della Liguria e anche un pezzo di Lombardia.

Sono stati vent'anni tutti in salita. La salita è faticosa, ci sono momenti in cui è necessario rifiatare, altri in cui mettere un passo davanti all'altro diventa un'impresa titanica. A volte si cade.

Ma la salita è anche crescita, progressione.

La salita è strada, percorso, incontro e scambio. Quello che c'è stato con tante persone che in questi vent'anni hanno fatto parte della squadra. C'è chi è rimasto e c'è chi se ne è andato, ha fatto altre scelte, ha cambiato direzione.

Targato Cn c'è ancora.

Oggi rappresenta una primaria realtà dell'informazione non soltanto provinciale, ma regionale, con decine di migliaia di lettori che ogni giorno cercano le nostre pagine per essere aggiornati sulla realtà della Granda 365 giorni l'anno. Sono stati vent'anni densi di fatti, notizie, tragedie, eventi, illusioni e certezze.

Abbiamo chesto ai "nostri" direttori di raccontarci la loro fetta di percorso in questi vent'anni. Partiamo con Lamberto Giusti. E' con lui che tutto ha preso il via.

E ci sarà anche lui il prossimo 21 maggio, nella nostra redazione, in corso Nizza 16 a Cuneo, dove tanti amici saranno con noi per condividere questa giornata di festa!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vent’anni, una vita davvero… E pensare che c’era chi diceva che Targato non sarebbe durato più di qualche mese. Invece…

Quando ero direttore responsabile della sede cuneese dell’emittente televisiva Primantenna avevo già fantasticato con Enrico e i suoi soci del tempo alla Cnnet, in merito al mio sogno di creare un polo multimediale locale che comprendesse televisione, radio e internet, sogno che era naufragato a causa del cambio di proprietà della televisione.

Era il 2004 e allora lavoravo come responsabile della comunicazione di un’agenzia pubblicitaria di Cuneo. Enrico, che era quello più interessato ed entusiasta, mi parlò della sua idea di dar vita a un quotidiano online e mi chiese se volessi essere coinvolto prendendo la responsabilità non solo della redazione ma quella di crearla dal nulla. Non ci pensai due volte e mi gettai a piedi uniti nel progetto. Ricordo la serata della presentazione dell’iniziativa, in un teatro Toselli stipato di persone e poi il rinfresco che si tenne al golf club della Mellana. Alle 2 di notte ero davanti al computer per inserire le prime notizie che avrebbero aperto il giornale, dandogli vita reale, oltre ai sogni di un gruppo di persone appassionate.

Fu un periodo entusiasmante. Eravamo ospitati presso la sede della Cnnet a Madonna dell’Olmo e potevo contare sul supporto di alcuni tecnici e dipendenti della società. Ricordo il lavoro che precedette la nascita di Targato per la creazione del sito, la ricerca del nome, la scelta dei collaboratori, alcuni pescati tra quelli che lavoravano con me in televisione, altri creati dal nulla, persone che non sapevano niente di comunicazione, di articoli da scrivere, dei mondi da esplorare per renderne conto ai lettori ma che erano animati dalla passione. L’entusiasmo era contagioso e tutti si diedero da fare senza risparmiarsi. Io portavo con me qualche “recluta” per fargli vedere sul campo come intrattenere rapporti con le fonti d’informazioni come le varie stazioni dei carabinieri, gli ospedali, i vigili del fuoco e via dicendo. E poi seguivo la redazione delle notizie, cercando di renderle adatte alla comunicazione online e instradando i collaboratori su questa strada.

Dalla sede di Madonna dell’Olmo ci trasferimmo a Borgo San Dalmazzo, in locali più spaziosi. Di Targato e delle persone che l’hanno costruito insieme a me ricordo la pazienza dei tecnici nell’insegnarmi i rudimenti per poter intervenire sul sito o per realizzare fotografie degne di pubblicazione.

Tra questi una citazione la meritano Michele Cumar e Emerson Wachtel. E come avrei fatto senza la gentilezza e la competenza di dipendenti di Cnnet come Raffaella Grande, Sara Gualco, prestate al quotidiano e alle sue incombenze burocratiche. E Federica Olivieri, che si divideva tra la reception della Cnnet e la redazione del quotidiano, a cui si era appassionata. Barbara Pasqua, invece, muoveva i primi passi nella redazione, che oggi dirige.

Mentre scrivo queste poche righe mi vengono in mente tante cose, come il fine settimana che Enrico aveva organizzato per tutti noi a Ischia, per cementare lo spirito di gruppo, viaggio con mogli e mariti al seguito. O come quando ci dedicammo all’organizzazione di campagne elettorali. Personalmente mi divertii un mondo e anche i risultati furono davvero molto positivi, specie in Liguria con un candidato alle elezioni regionali.

E poi il mio viaggio con Targato si interruppe. Si era agli albori di questa magnifica avventura e avevo bisogno di una maggiore sicurezza economica. Così, dopo un anno, accettai una proposta che mi permise di esplorare un altro settore della comunicazione, quella politica. Ma Targato resta un capitolo importante della mia vita. Ho avuto l’onore di esserne stato il primo direttore, quello di avere avuto un editore che non ha mai interferito in nessun modo nelle mie scelte. Quello di aver potuto dare il via a un’avventura che oggi tale non è più, dall’alto dei suoi vent’anni.

Agli albori di Targatocn.it c’era chi diceva che la tal notizia l’aveva letta sulla Stampa, a certificarne la credibilità. Oggi si dice “L’ho letta su Targato”. Tanti auguri e cento di questi giorni!