Volley femminile: dal 20 maggio ripartono gli “Open Days” Mon.Vi.

Con il mese di maggio si avviano lentamente al tramonto i campionati giovanili in cui le formazioni Mon.Vi. sono state protagoniste e lo saranno ancora fino all’ultima gara.

In questa stagione le squadre monregalesi hanno infatti conquistato il terzo posto territoriale Under 18, il quarto posto regionale Under 14, il titolo territoriale Under 13 ed il titolo territoriale Under 12 nella sua versione 4x4, in attesa delle ultime competizioni che devono ancora terminare.

Ma per ogni tramonto c’è sempre un’alba che sorge, e lo staff Mon.Vi. non ha perso tempo per rimboccarsi le maniche e riproporre gli “Open Days”.

Si tratta di giornate gratuite di allenamenti aperte a tutte le ragazze nate dal 2007 al 2015, volte a valorizzare al meglio le atlete e le squadre giovanili della prossima stagione.

Le sedute saranno organizzate in gruppi omogenei di età e si svolgeranno negli impianti di Mondovì, Palamanera e PalaItis.

Nello specifico:

atlete nate nel 2015: Palamanera, giovedì dalle 17.30 alle 19.30;

atlete nate nel 2014: Palamanera, venerdì dalle 17.30 alle 19.30;

atlete nate nel 2013: Palamanera, giovedì dalle 17.30 alle 19.30;

atlete nate nel 2012: Palamanera, martedì dalle 17.30 alle 19.30;

atlete nate nel 2011: PalaItis, giovedì dalle 17.30 alle 19.30;

atlete nate nel 2010 e nel 2009: Palamanera, mercoledì dalle 19.30 alle 21.30;

atlete nate nel 2008 e nel 2007: Palamanera, venerdì dalle 19.30 alle 21.30.

Per maggiori informazioni: Floriana tel. 338 7147780 o scrivere a info@lpmpallavolo.it.

Si prega di comunicare la presenza al primo allenamento per avere conferma ed essere aggiornati su eventuali variazioni di palestra o orari. Per le atlete tesserate FIPAV sono necessarie l’autorizzazione della società di provenienza e visita medica.