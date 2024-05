A Savigliano arriva Quintessenza: come cambia la viabilità

Domenica 19 maggio torna a Savigliano “Quintessenza”, manifestazione dedicata alle erbe, alle spezie e ai fiori alla sua XXV edizione. L'evento richiede alcune inevitabili modifiche alla viabilità.



In particolare, dalle 6 alle 20 di domenica verranno chiuse al traffico alcune strade del centro. L’asse viario Piazza del Popolo - Corso Roma sarà interrotto nel tratto tra il Molo e Via Danna; chiuse anche Via Torino, Via Alfieri, i lati Nord e Sud di Piazza Santarosa, Piazza C.Battisti, Via Grassi, Via Cambiani, Via Tapparelli, Via Ferreri, Piazza Turletti, Piazza Molineri, Via Garibaldi, Via Beggiami (tratto compreso tra Piazza Santarosa e Via Garibaldi), Via S. Andrea (tratto compreso tra Via Trossarelli e Piazza Santa Rosa), Via Palestro e Piazza Cavour.



Saranno consentiti l'ingresso e l'uscita dei residenti dalle proprietà private, così come – esclusivamente per i residenti – saranno sospesi i sensi unici di circolazione in Via Ayres (con ingresso da C.so Caduti), in Via Nicolosino (con uscita in Piazza Schiaparelli), Via Ferreri e Via Tapparelli (con ingresso ed uscita da C.so Roma), Via Cravetta (con ingresso da Piazza Nizza), Piazza Cavour e Via Palestro (con ingresso da Piazza Cavour) e Via Miretti (con ingresso da Via Trossarelli).



Via Danna non sarà chiusa al traffico, ma sarà istituito un senso unico di circolazione da Via San Pietro in direzione Corso Roma.



Per agevolare l’accesso alla manifestazione alle persona con difficoltà motorie, sono stati riservati ai veicoli al servizio di persone invalide, munite dell’apposito contrassegno, i parcheggi in C.so Roma (per tutta la lunghezza del palazzo Comunale) e 7 parcheggi in Piazza Cavour, sul lato degli edifici, con ingresso dalla rotatoria.



Sempre domenica, saranno istituiti divieti di sosta con rimozione forzata dalle 6 del mattino in Piazza Cavour (parcheggi centrali e verso i giardini pubblici) in Via Torino, tratto compreso tra Piazza del Popolo e Via Biga, Piazza del Popolo lato est, Via Alfieri, lati nord e sud di Piazza Santarosa, Via Sant’Andrea (tra Via Trossarelli e Piazza Santarosa ambo i lati), Via Beggiami (sino all’incrocio con Via Garibaldi e Via Cravetta), tutta Via Garibaldi, compresa la piazza antistante il giardino botanico davanti al teatro Milanollo e Piazza Molineri.