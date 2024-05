Alpini della Sezione Monviso a Vicenza tra un fiume di penne nere e di orgoglio [FOTO]

Tra i 90 mila alpini, provenienti da tutta l’Italia, che hanno sfilato domenica 12 maggio a Vicenza in occasione della 95esima adunata nazionale, c'erano anche i 500 alpini della Sezione Ana Monviso di Saluzzo, rappresentati dai 44 gruppi del Saluzzese che hanno portato in alto l’onore del territorio.

A guidare gli alpini della Monviso all’adunata nella città veneta c’era il neo presidente Enzo Desco con una quindicina di consiglieri accompagnati da molti amici e parenti che non hanno voluto mancare a questa grande festa delle penne nere.

Guidati dalla fanfara alpina di Moretta, hanno sfilato in tarda mattinata, accolti da un caloroso applauso da parte del pubblico presente sul lungo percorso.

Per gli alpini della Sezione Monviso, partecipare all'adunata è sempre un'occasione speciale. Un momento per rinsaldare i legami di fratellanza, per ricordare i commilitoni che ‘sono andati avanti’ (come recita la frase sullo striscione che li precede sempre ad ogni sfilata: ‘Sfilano davanti a noi i nostri caduti’) e per trasmettere alle nuove generazioni i valori di solidarietà, altruismo e amore per la Patria.

“È stata una bellissima festa – ha affermato il presidente Enzo Desco - Molto emozionante e allo stesso tempo impegnativa per me dovendo partecipare per la prima volta a tutti gli incontri previsti durante l'adunata nazionale. Comunque una grande soddisfazione e orgoglio quello di rappresentare la bellissima sezione Monviso di Saluzzo. Siamo stati più volte ricordati ed apprezzati per il lavoro svolto fino ad oggi come sezione saluzzese.

"Ringrazio il Consiglio direttivo che era presente con una quindicina di consiglieri. I circa 500 alpini facenti parte dei gruppi della nostra sezione Monviso che hanno preso parte alla sfilata, provenienti da tutto il territorio saluzzese. Ci hanno fatto onore anche i molti sindaci e amministratori con la fascia tricolore alcuni e alcuni con il cappello alpino.

Un ringraziamento anche alla nostra fanfara Sezionale di Moretta che ha accompagnato con le sue note cadenzate magistralmente la nostra sfilata a Vicenza”.

Al termine della grande sfilata di domenica 12 maggio Vicenza ha passato il testimone alla città di Biella, che ospiterà l'Adunata Nazionale del 2025.

Gli alpini della Sezione Monviso non mancheranno all'appuntamento, pronti a rivivere ancora una volta le emozioni uniche di questo grande evento annuale.

Fotografie di Dada Ghirardi e di Paola Ravazzi