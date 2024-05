Bra: modifiche temporanee alla viabilità nelle vie Gandino, Cacciorna e S. Ignazio

A partire da lunedì 20 maggio inizieranno i lavori di via G.B. Gandino e di piazza Giolitti, nel tratto compreso tra viale Risorgimento e via Montegrappa, che dovrebbero proseguire per circa quattro giorni.

Verrà pertanto modificata provvisoriamente la viabilità introducendo un senso unico lungo via Gandino in direzione viale Risorgimento.

Al contrario, chi percorrerà la strada alla volta della stazione ferroviaria provenendo da viale Risorgimento dovrà procedere obbligatoriamente in via Solferino, viale Industria e lungo le strade laterali di piazza Giolitti, oppure svoltare in via Mercantini.

L’attraversamento pedonale di piazza Giolitti e il tratto di via G.B. Gandino oggetto di recente intervento di rifacimento delle condotte del gas metano sarà oggetto di intervento nei mesi estivi a scuole chiuse.

Sempre in ambito di modifiche temporanee alla viabilità, per permettere lavori di scavo per conto 2i Rete Gas S.p.A:

- lunedì 20 maggio vigerà divieto di transito in via Cacciorna (tratto tra via Turati e via Cherasco) , dalle ore 8 fino alle 18 o a termine dell’intervento. I residenti in via Cacciorna, in caso di necessità ed urgenza e con le dovute cautele, potranno circolare in doppio senso di marcia, SOLO per accedere a luoghi privati di sosta;

- martedì 21 maggio sarà istituito divieto di transito (escluso residenti) e di sosta con rimozione coatta in via Sant’Ignazio 24, dalle ore 8 alle 18 o fino a termine dei lavori di scavo.