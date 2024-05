A Saluzzo domenica 19 maggio shopping e intrattenimento con “Negozi in strada”

Domenica 19 maggio a Saluzzo “Negozi in strada” edizione del 2024 con negozi aperti tutto il giorno e bancarelle di occasioni e sconti dalle 9 del mattino alla sera.

L’evento patrocinato dal Comune di Saluzzo e dalla Camera di Commercio di Cuneo, "porterà con sè conferme e bellissime novità” annunciano gli organizzatori. Articoli, prodotti e manufatti di Saluzzo del territorio, esposizione di autovetture, con nuove tecnologie all'avanguardia e tanta animazione.

A partire dal coinvolgimento dei più piccoli a cui sono dedicate varie aree di gioco dislocate nel centro cittadino.

Ci saranno letture animate, sfilate di moda, eventi per il wedding, truccabimbi, palloncini e tanto altro.

La soddisfazione dell'Ascom di Saluzzo e zona, la esprime il presidente Danilo Rinaudo in riferimento, al numero alto degli aderenti e l’affluenza nonostante le difficoltà del settore commerciale. "Reputo che questa sia una delle occasioni più importanti per le attività di Saluzzo - riferisce Rinaudo - per farsi conoscere al pubblico di tutto territorio. Un plauso va a chi in maniera determinata e costantecontinua ad esporre la propria merce all'esterno delle attivitànonostante tutto ciò che esso comporta. Solo grazie a voi commerciantied espositori si può guardare sempre più lontano e puntare sempre più in alto".

Il presidente del Centro Commerciale Naturale Massimo Rea afferma “Siamo molto soddisfatti dei numeri. Negozi in strada piace sempre di più ad un’ utenza proveniente dai paesi limitrofi ma anche dal Torinese. Anche quest’ anno si è deciso di optare sui nuovi metodi didivulgazione, con un cartaceo più moderno con QR code per l'elenco deipartecipanti e delle attività aderenti, senza mai tralasciare gli spazipubblicitari sulle testate cartacee locali che riescono ad intercettareun pubblico sempre più numeroso”.

Nel programma un evento atteso che si svolgerà sotto l’ala di ferro di Piazza Cavour: gli amici a quattro zampe saranno protagonisti della giornata. Si tratta di Nec Mac Tabui promosso insieme a Comune e Enpa e vedrà nel programma una sfilata amatoriale, esercizi di agility e un concorso dedicato ai quattro zampe iscritti.

Sempre domenica 19 maggio, in occasione di Negozi in strada la libreria Mondadori (corso Mazzini, angolo piazza Denina) allestirà un'area esterna per la presentazione di libri con ospiti sia al mattino che al pomeriggio e un laboratorio per bambini dai 6 anni in su.

L'iniziativa si chiamerà “Piazza Fantasia”. L'ingresso è libero (per il laboratorio è gradita la prenotazione) e la giornata di eventi si terrà anche in caso di maltempo (in libreria).