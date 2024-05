“La Favola di Marco” dona due saturimetri alla Pediatria del Santa Croce

L’associazione “La Favola di Marco” ha donato due pulsossimetri (saturimetri) completi da utilizzare al letto del paziente alla Pediatria dell’ospedale S. Croce di Cuneo.

“In un periodo in cui aumenta il lavoro e contestualmente la complessità dei pazienti ricoverati, l’associazione riesce, come sempre, a interpretare i nostri bisogni e a rispondere con generosità”, ha detto la direttrice della Pediatria Eleonora Tappi.

Una sinergia molto stretta, quella che si è instaurata negli anni, con il sodalizio presieduto da Silvia Errico, la quale sottolinea questo rapporto: “La Pediatria del S. Croce è casa nostra, siamo lieti di contribuire alle sue necessità”.

Una buona notizia arriva dal direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, Livio Tranchida: “Ringrazio La Favola di Marco per aver dimostrato, ancora una volta, un’attenzione particolare alle necessità dei nostri piccoli pazienti con una donazione estremamente utile.

Approfitto dell’occasione per anticipare che, in relazione ai lavori in corso per la messa in sicurezza della palazzina del Carle e considerando quanto emerso dai tavoli tecnici, riusciremo ad adattare gli spazi della Pediatria, mantenendo al quarto piano il Pronto Soccorso del reparto”.