Racconigi: “Che fine ha fatto la proposta della panchina arcobaleno in piazza Burzio?”

É trascorso ormai un anno da quando il Gruppo giovani della Lista Civica Patrizia Gorgo aveva pensato di dare un segnale tangibile contro le discriminazioni sessuali ed a favore di una comunità inclusiva, posizionando una panchina arcobaleno nel centro cittadino.

La proposta era stata portata in Consiglio comunale che, in data 23 luglio 2023, l’aveva approvata all’unanimità.

Era stato anche deciso dove collocarla: in piazza Burzio, nel centro del paese, vicino alla Biblioteca e al Museo della Seta, poli culturali della Città, dove già c’è una panchina rossa, simbolo del rifiuto della violenza sulle donne. Ed era stato individuato il momento dell’inaugurazione nel corso del settembre racconigese, con il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini che avessero voluto prendervi parte.

Ora, in occasione del 17 maggio, Giornata Internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia (IDAHOT), riconosciuta e celebrata dall’Unione Europea, dalle Nazioni Unite e dalle loro Istituzioni, il Gruppo Consiliare Lista Civica Patrizia Gorgo ha inviato una lettera aperta al sindaco “perché la mozione non resti solo sulla carta e perché l’impegno contro le discriminazioni prenda consistenza”. In essa si chiede “la fissazione di un incontro per discutere insieme le modalità operative per la realizzazione della panchina arcobaleno in piazza Burzio”.

“Il 17 maggio – spiega la capogruppo Patrizia Gorgo – è una data in cui anche l’Italia, da sempre, ribadisce il suo forte impegno affinché il diritto di ogni individuo di essere sé stesso e di amare chi vuole sia garantito sempre e ovunque. In tutto il mondo continuano a verificarsi fenomeni di violenza, esclusione e discriminazione a causa dell’orientamento sessuale reale o percepito, dell’identità di genere o delle caratteristiche sessuali e nell’ultimo periodo assistiamo ad una ulteriore crescita di queste violazioni, con un aumento in particolare degli episodi di violenza domestica e di incitamento all’odio online e offline. Riteniamo dunque importante dare un segnale concreto e tangibile, come proposto dai giovani racconigesi, realizzando finalmente la panchina arcobaleno”.