Il dj Faber Moreira lanciato verso il Guinness World Record: l’obiettivo è arrivare alle 21 del 25 maggio per realizzare la più lunga maratona dj del mondo

La sfida è iniziata! Ieri, mercoledì 15 maggio Fabrizio Morero, in arte dj Faber Moreira, ha dato il via al suo attacco al Guinness World Record! Alle 21, il 59enne dj saluzzese ha sistemato la puntina della inseparabile consolle Technics sl 1200 su Big love di Peter Heller e ha staccato il biglietto per entrare nella storia della musica e nel Guinness dei primati.

Accanto a lui il violino mistico di Simona Mana e l’energia inesauribile del vocalist Enrico Giorda e le vibrazioni di tutta Saluzzo e degli amanti della musica di tutta la Provincia di Cuneo, riuniti nell’ex Foro Boario di Saluzzo – oggi Pala CRS – trasformato in una immensa discoteca.

Nei prossimi giorni si alterneranno sul palco da 120 mq più di ottanta artisti tra acrobati, ballerini, vocalist e musicisti, che duetteranno con Faber Moreira nella maratona dj set più lunga al mondo!

Tra le performance più attese, le coreografie aeree dello Stardust show, in calendario domani, venerdì 17 maggio, quando si esibiranno anche Piero Vallero al sax e Tuse come vocalist, e anche sabato 18, quando gli acrobati animeranno la prima delle WRA Nightless, con Anton Wave alle percussioni e Tuse ancora alla voce. Domenica 19 maggio, i guest artist alla sera saranno Percussioni+ sax Educazione Elettronica insieme a Tuse alla voce.

Nelle 240 ore alla consolle che rappresentano l’obiettivo di Faber Moreira per entrare nel Guinness World Record affiancheranno il dj saluzzese anche i sassofonisti Dr Jeanfat e Piero Vallero, i percussionisti come Anton Wave, Angelo Secchi e Maurizio Vespa, i guest dj come Don Calo, 4Mina, Luca Testa e Ludovic Gosmar.

E se a Faber Moreira sono concesse solo 2 ore di sonno al giorno e una dieta che prevede un preciso bilanciamento di carboidrati, proteine e sali minerali e niente caffè, tè, bevande energizzanti o alcolici, la festa per tutto il pubblico sarà grandiosa con cene a tema tutte le sere, con appuntamenti curiosi come quello con i Dj che hanno fatto la storia e la serata dedicata agli artisti emergenti.

Nei 2.500 metri quadri dell’area interna e nei 10.000 dell’area esterna sono attese oltre 20.000 persone, attirate da un programma che promette divertimento per tutti a tutte le ore: innanzitutto la musica piena di energia di Faber e la curiosità di assistere a una sfida dal sapore epico e poi, beach area, giochi, giostre, ruota panoramica fluo, persino il truccabimbi gratuito nel pomeriggio di domenica 19 maggio perché la festa sia davvero per tutti, di qualsiasi età siano, basta che abbiano voglia di divertirsi e ballare.

L’ingresso sarà libero giorno e notte, tranne che nelle serate di sabato 18, venerdì 24 e sabato 25 maggio (dalle 22), per le quali sono già aperte le prevendite su https://wrafestival.it/programma-evento/.

Moreira, 39 anni di attività come dj nelle migliori discoteche d’Italia, d’Europa e della penisola arabica, è galvanizzato e ottimista: «Due anni fa sono arrivato a 206 ore 26 minuti e 33 secondi, ma il record non mi è stato assegnato perché mancavano le testimonianze di 10 ballerini sempre presenti in pista. Questa volta abbiamo coinvolto il popolo della notte di tutto il Piemonte e scuole di danza di tutta la Provincia. Abbiamo 15 testimoni, che si alterneranno affinché due siano sempre presenti, telecamere ovunque e il 25 maggio arriverà Lorenzo Veltri, giudice ufficiale del Guinness World Record e giudice ufficiale del programma televisivo Lo Show dei record con Gerry Scotti, che potrà certificare subito la performance. Mi alleno da 18 mesi per sopportare la fatica fisica e mentale di questa prova e l’entusiasmo della gente attorno è lo sprone più grande. Se riuscirò sarà grazie alla mia crew, agli sponsor che mi hanno sostenuto e alla gente, al pubblico che avrà ballato con me per segnare un nuovo record del mondo!».

CURIOSITÀ

Musica: Faber utilizzerà oltre 6.000 dischi per un peso complessivo di 1 tonnellata e mezza , quanto 1 tricheco, 23 persone di corporatura media oppure una mamma giraffa e il suo cucciolo

Faber utilizzerà oltre 6.000 dischi per un , quanto 1 tricheco, 23 persone di corporatura media oppure una mamma giraffa e il suo cucciolo Preparazione: allenamenti da 2 ore al giorno, con qualsiasi tempo, alternando corsa, nuoto, yoga e palestra; niente alcolici e caffeina e bevande energetiche; dieta scrupolosa.

allenamenti da 2 ore al giorno, con qualsiasi tempo, alternando corsa, nuoto, yoga e palestra; niente alcolici e caffeina e bevande energetiche; dieta scrupolosa. Trasporti: per estendere la festa alla città sono state organizzate navette gratuite nelle serate clou e 4 linee di bus notturni con i maggiori centri della Granda

per estendere la festa alla città sono state organizzate navette gratuite nelle serate clou e 4 linee di bus notturni con i maggiori centri della Granda Food& beverage: nell’area lounge si alterneranno i migliori ristoranti della provincia, in modo che ogni sera ci sia un menù diverso, mentre nel privè o nella beach area Taittinger si potranno consumare strepitosi cocktail. Non mancheranno il servizio bar, gli snack, lo street food e la caffetteria.

I PREMI PER I BALLERINI E I GIOVANI DJ

WRA Festival dev’essere una festa accessibile e coinvolgente per tutti. Con questo obiettivo Faber Moreira ha ideato un contest per giovani dj emergenti e diversi premi per i ballerini. Le eliminatorie del contest dj si terranno il 17 e 18 maggio, mentre finale e semifinale saranno disputate il 24 e 25 maggio. Chi vincerà la gara si esibirà nella serata di gala il 26 maggio, quando verranno assegnati anche i premi ai gruppi di ballerini più numerosi, ai costumi più originali, alle coreografie più belle e a chi ballerà per il maggior numero di ore. Un premio speciale sarà assegnato a chi ballerà per il maggior numero di ore notturne.

IL RECORD

Attualmente il primato appartiene al dj polacco Norbert Selmaj aka Norberto Loco, che, nel 2014, ha mixato alla consolle dell’Underground Temple Bar a Dublino per 200 ore. Faber Moreira punta a 240 ore ovvero a mixare fino alle 21 di sabato 25 maggio: un’impresa eroica.

LA DICHIARAZIONE DI FABER MOREIRA: «Con il World Record Attack - WRA Festival – volevo creare una immensa festa della musica, sorprendente e inclusiva, in cui tutti possano ballare, divertirsi, esprimere le loro sensazioni scrivendo le loro firme e i loro commenti su un gigantesco pannello. Se riuscirò a battere questo record il merito sarà di ognuna delle persone che avrà ballato e mi avrà sostenuto con la sua energia! E a tutti loro, al mio team, agli sponsor che hanno creduto in me, va fin da subito il mio più sentito ringraziamento. Perciò invito tutti a raggiungerci a Saluzzo, giovani, adulti, famiglie, bambini, scuole di danza, amanti del ballo, il popolo della notte. Ballate con me al WRA Festival, respirate il sogno, entrate con me nel Guinness World Record!».

Sul sito www.wrafestival.it è possibile scoprire il programma dettagliato, tutti gli step dei record precedenti, i percorsi delle navette, prenotare tavoli e leggere il menù di ogni serata.

NOTE BIOGRAFICHE

Fabrizio Morero, saluzzese, 59 anni, a 13 anni scopre la passione per la musica. È in un negozio, compra il primo disco. È Contact di Edwin Starr. A questo primo se ne sono aggiunti altri, tanti altri e oggi la sua collezione supera i seimila vinili. Fabrizio prende il nome d’arte di Faber Moreira quando, attorno ai 20 anni, inizia la sua vita dietro alla consolle. Come Faber si è esibito nei migliori locali di tutta Italia, Ibiza e Sharm el Sheik, ha collaborato con Radio Monte Carlo, Radio Party Groove e Radio Number One, è stato direttore artistico di diverse manifestazioni e ha pubblicato numerose tracce con etichette canadesi e tedesche.