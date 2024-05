Alba, inaugura in corso Piave la nuova sede elettorale di Maurizio Marello e Alberto Gatto

Verrà inaugurata sabato 18 maggio alle ore 18 una nuova sede elettorale a sostegno di Maurizio Marello , candidato al Consiglio regionale del Piemonte e consigliere regionale Pd in carica, e Alberto Gatto , candidato sindaco di Alba.

La sede, che vedrà la collaborazione dei due candidati, aprirà in corso Piave 56 , di fronte ai Giardini "Maestri del Lavoro”.

Maurizio Marello e Alberto Gatto dichiarano: «Inauguriamo questa sede aperta a tutti gli albesi e non che vorranno conoscerci meglio e confrontarsi con noi. La vicinanza con i cittadini e con gli elettori è l’aspetto che, secondo noi, maggiormente deve caratterizzare la politica ed è un elemento imprescindibile che non vogliamo smettere di 'coltivare'. Attraverso l’inaugurazione di questa sede stiamo dicendo a tutti, quanti vogliano parlare con noi e avere informazioni, che sapranno dove trovarci e come trovarci”.