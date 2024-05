Bra, la lista civica Ambiente Solidarietà presenta i suoi componenti

Mercoledì 22 maggio alle 20,45 la lista civica Ambiente Solidarietà, che sostiene la rielezione a sindaco di Gianni Fogliato, presenterà i propri componenti.

La serata avrà luogo presso il Polifunzionale piccolo della città di Bra, dove sarà proiettato il docufilm “Lungo il futuro del Po”; attraverso un viaggio in bici dal Monviso fino alle diramazioni del delta, il docufilm mostrerà le trasformazioni del più grande fiume d’Italia a causa dei cambiamenti climatici.

Interverrà alla serata la eco-influencer Giorgia Pagliuca, seguita sui social come ggalaskada migliaia di followers per i suoi contenuti green e di inclusione sociale. La serata si concluderà con un buffet sostenibile e vegano, curato dall’ Associazione “Piedi per Terra” attiva nell’ agricoltura biologica, nell’economia circolare e nelle iniziative di educazione ecologica.