Nove i paesi della pianura saviglianese chiamati alle urne tra meno di un mese

In questa tornata elettorale non c’è Savigliano, la città capoluogo dell’area Nord della Granda, ma sono comunque nove i Comuni dell’hinterland che andranno al voto l’8 e il 9 giugno per la consultazione amministrativa.

Il più popoloso è Marene, il paese dove ha iniziato la sua carriera politica il ministro della Difesa Guido Crosetto che qui è stato sindaco per oltre un decennio.

Questa volta nelle urne si sfideranno due (ex) colleghi assessori: Marco Racca e Alberto Deninotti, entrambi facenti parte della giunta uscente guidata dalla sindaca Roberta Barbero.

Una sola lista in campo a Faule (candidato sindaco Chiara Boretto), Polonghera (Valerio Novaresio), Villafalletto (Pino Sarcinelli), Vottignasco (Valentina Bono).

Sfida a due – come a Marene - a Cavallerleone (Giovanni Bongioanni e Marcellino Peretti), Monasterolo di Savigliano (Giorgio Alberione e Pierfilippo Testa), Ruffia (Cristian Ruffino e Paolo Candellero), Villanova Solaro (Simone Alberto e Gabriele Giletta).

Su 14 candidati alla carica di sindaco due sole le donne: Chiara Boretto a Faule e Valentina Bono a Vottignasco.

Entrambe hanno comunque la certezza – non avendo concorrenti – di essere elette.

Curiosità: i sindaci più longevi sono Giovanni Bongioanni (Cavallerleone) e Simone Alberto (Villanova Solaro), entrambi veterani dei rispettivi municipi, mentre il più giovane candidato sindaco dell’area saviglianese è Gabriele Giletta, 23 anni, in corsa a Villanova Solaro.