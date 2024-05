Novello, il candidato sindaco Marco Pallaro si presenta: "Vicini alle esigenze della comunità"

Si chiama Marco Pallaro, ha 39 anni, ed è contitolare insieme alla moglie di una struttura ricettiva extra alberghiera, ma soprattuto è il candidato alla carica di sindaco di Novello, dopo aver avuto esperienze in passato sia come assessore che come consigliere. "Siamo una squadra nel vero senso della parola: ognuno apporta al gruppo le proprie capacità individuali con un obiettivo comune: la crescita e il benessere della nostra comunità", spiega.

La sua lista si chiama "Novello per tutti" e si presenta con una squadra " che unisce esperienza, competenza e innovazione. Accanto a candidati che hanno già ricoperto in passato cariche amministrative, si affiancano al primo mandato cittadini estremamente motivati e capaci".

Gli obiettivi sono definiti come il metodo di lavoro: "Novello Per Tutti significa ascolto dei bisogni dei cittadini, col fine di migliorare la qualità della vita e dei servizi di tutte le fasce di utenza. La nostra filosofia vuole essere improntata alla collaborazione, al dialogo e alla trasparenza. Intendiamo lavorare a progetti costruttivi con e per coloro che vivono Novello sia come residenti che come visitatori e turisti. Abbiamo le idee molto chiare sulle priorità e sulla necessità di affrontare la gestione del paese e delle opere in cantiere con piglio deciso e con buon senso, secondo il principio del buon padre di famiglia".

Il programma verrà spiegato ai cittadini in diverse occasioni: "Le nostre proposte e i progetti futuri , derivati da un’attenta osservazione dei bisogni più urgenti del paese e dalla volontà di condivisione delle idee, saranno illustrati durante gli incontri organizzati Venerdì 24 maggio alle ore 21 e Sabato 1 giugno alle ore 18 nel salone polifunzionale del Novelab.”

La squadra è cosi composta:

Erica Abrate, 40 anni, laureata in lingue e impiegata commerciale;

Domenico Anselma, 69 anni, cancelliere del Tribunale di Alba, ora pensionato.

Già Consigliere e Sindaco di Novello dal 1995 al 2004;

Mirella Bianco, 62 anni, insegnante della Scuola Primaria di Novello;

Alessandro Boasso, 48 anni, laureato in ingegneria e libero professionista.

Già Consigliere e Vice Sindaco di Novello dal 2014 al 2019;

Roberto Cristino, 68 anni, cantiniere, ora pensionato. Ex presidente della Pro Loco. Già Consigliere e Assessore del comune di Novello;

Gasperino Desanso, 60 anni, Muratore, ora pensionato;

Elena Felicetta, 44 anni, impiegata nel settore vitivinicolo;

Graziano Gallo, 48 anni, impiegato nel settore industriale. Già Consigliere del comune di Novello;

Claudio Pirra,49 anni, laureato in agraria, impiegato agronomo. Già Consigliere e Assessore del comune di Novello;

Christian Rocco, 18 anni studente, vice Presidente della protezione civile di Novello;