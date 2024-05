Chiusa Pesio: sabato 25 maggio torna la "Due Castelli"

Sabato 25 maggio torna l’attesa “Due Castelli”, la gara podistica organizzata dall’Associazione Sportiva P.A.M in collaborazione con il Comune di Chiusa di Pesio, che abbraccia il Castello Mirabello e la Residenza di Caccia di Mombrisone, due fra i luoghi più iconici del paese.

La manifestazione prevede una doppia formula: il tracciato individuale di corsa di 16 chilometri 350 D+ e la passeggiata Avisina a Mombrisone di 7,5 chilometri (130 D+), adatta a tutti.

La corsa competitiva prova di CDS prov. di Camp. Prov. Ind. Montagna senior, con ritrovo alle 16 in Piazza Cavour e partenza alle 17 da Piazza Tre Medaglie d’Oro, è riservata a tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL delle categorie Junior, Promesse e Senior. Sono ammessi anche tesserati EPS, in conformità alla convenzione FIDAL/EPS in vigore e i possessori di RUNCARD, dietro presentazione della visita medico sportiva agonistica.

L’iscrizione, al costo di 10 euro, deve essere effettuata direttamente nella sezione dedicata della propria società di appartenenza, entro la mezzanotte di mercoledì 22 maggio o, eccezionalmente, all’indirizzo sigma@fidalpiemonte.it. Le adesioni saranno accettate anche il giorno della manifestazione, entro le 16:30, con una maggiorazione di 2 euro. Per tutti è previsto un pacco gara e il sacchetto ristoro.

La passeggiata Avisina è pensata come una camminata non competitiva adatta a tutte le età e i livelli di preparazione, per gustare le bellezze della Valle Pesio in compagnia. Con iscrizione sul luogo della partenza, prevista alle 17:05 da piazza Tre Medaglie d’Oro, ha un costo di 5 euro, comprensivo di pacco gara e sacchetto ristoro.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare i responsabili organizzativi Carlo Ellena (338 3624139), Giovan Battista Vinai (340 5000685) e Valerio Dotto (dottovalerio@gmail.com).