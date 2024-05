Karate: un oro e tre argenti per la Shotokan Cavallermaggiore ai Campionati Italiani 2024

Nel passato fine settimana, a Bellaria Igea Marina (RM), presso il locale Palasport, si sono svolti i Campionati Italiani di karate tradizionale della Federazione Shotokan Karate International-Italia, riservati alle categorie speranze, juniores, seniores e veterani.

Di fronte al pubblico numeroso e attento delle grandi occasioni, gli atleti, più di 200 provenienti dalle diverse regioni italiane, si sono confrontati in gare di kata (figure) e kumite (combattimento), individuali e a squadre.

L’occasione ha permesso al direttore tecnico della SKI Italia-Europa, il Maestro Miura, coadiuvato dal Maestro Lusvardi, di verificare la preparazione degli atleti e fornire utili spunti per la crescita degli stessi.

Il medagliere complessivo delle due giornate di gare ha visto collocarsi al primo posto la regione Piemonte con 43 medaglie, seguita dalla Lombardia con 27 e dalla Valle d’Aosta con 19.

Nella prima giornata di gara, riservata alle competizioni per le cinture nere e marroni seniores (maggiori di 18 anni) e veterani, i risultati per la Shotokan Karate Cavallermaggiore A.S.D. del Maestro Massimo Spertino, che come sempre si avvale della collaborazione del Maestro Antonino Viola, sono stati molto soddisfacenti.

Tre sono stati infatti i titoli italiani conquistati dalla società cavallermaggiorese: medaglia d’argento per Mirko Mastrorillo nella categoria kata master cinture marroni individuale; medaglia d’argento per il Maestro Massimo Spertino nella categoria kumite master cinture nere individuale; medaglia di bronzo per Sofia Gentile nella categoria kumite seniores cinture marroni individuale.

Molto buone anche le prestazioni degli altri atleti della S.K.C. - A.S.D., Mattia Biazzi e Walter Bonino, quarto posto nel kumite a squadre, Walter Bonino, quarto posto nel kata individuale master, Licia Carena e Lorenzo Modica che si sono distinti nella competizione ricevendo diversi apprezzamenti dai tecnici presenti.

Nella seconda giornata si sono svolte le competizioni per gli atleti più giovani, afferenti alle categorie speranze e juniores, le quali comprendono sportivi di età compresa fra i 6 ed i 17 anni; anche in questo caso sono stati tre i titoli italiani conquistati:

- medaglia d’oro per Matilde Bori nella categoria kata individuale cinture gialle;

- medaglia di bronzo per Christian Scandurra, nella categoria kumite individuale;

- medaglia di bronzo per Michele Bonino, nella categoria kumite a squadre per il Piemonte.

Bravissimi gli altri atleti di Cavallermaggiore che con coraggio si sono cimentati in questa importante manifestazione: Luca Bonino, Matilde Bonino, Noemi Mastrorillo e Ettore Spertino, i quali hanno affrontato con coraggio le prove di kata, arrivando a sfiorare il podio a questo importante appuntamento stagionale.

A loro vanno i complimenti per essersi messi in gioco e per le belle prestazioni realizzate.