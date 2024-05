Racconigi Cycling Team al via nel Gran Premio Città di Mirano

Una nuova sfida sulle strade venete attende il Racconigi Cycling Team, che nel primo pomeriggio di domenica 19 maggio pedalerà al “Gran Premio Città di Mirano”, gara open organizzata nel cuore di Mirano, in provincia di Venezia, dedicata alla memoria del Cav. Uff. Italo Bevilacqua.

100 i chilometri che le atlete in gara dovranno affrontare, spalmati lungo le strade quasi totalmente pianeggianti di un circuito cittadino, lungo 10000 metri, da ripetere per 10 volte.

Il ritrovo sarà collocato presso la sede dell’Università di Padova in Piazzale Garibaldi, la partenza sarà fissata in Piazza Martiri della Libertà, mentre lo striscione d’arrivo verrà posto nella vicina via Barche.

La competizione, curata dalla regia organizzativa dell’A.S.D. Unione Ciclistica Mirano, prenderà il via ufficialmente alle ore 14:30 e si concluderà attorno alle ore 17:30.

La formazione presieduta da Silvio Traversa e diretta in ammiraglia dall’esperto team manager Claudio Vassallo potrà contare sulle prestazioni dell’under al primo anno di categoria Asia Rabbia, ai piedi del podio nelle gare di Nonantola (MO), di Cappella di Scorzè (VE) e decima classificata al “Trofeo Fondazione Mario Gottardini - Trofeo Fercam” a Bolzano, dalla junior piacentina Arianna Giordani, quarta classificata a Ponte a Egola di San Miniato (PI), Bianconese di Fontevivo (PR) e settima a Bovolone (VR), dalla junior di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri, quinta classificata a “Pasqualando” ed ottava al “Trofeo Fondazione Mario Gottardini - Trofeo Fercam” di Bolzano, e dalle atlete all’esordio della categoria junior: Dalia Buzzi, lombarda di Marzio (VA), Sofia Cabri, emiliana di Serramazzoni (MO) e Silvia Ricciardi, piemontese di Airasca (TO).

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “GRAN PREMIO CITTA’ DI MIRANO - DEDICATO AL CAV. UFF. ITALO BEVILACQUA” A MIRANO (VE):

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

ACCOMPAGNATORI: Luca Mesce e Silvio Traversa