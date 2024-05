Volley femminile: la VBC Valle Stura organizza due Open Day

Nonostante la stagione stia giungendo al termine, la V.B.C. Valle Stura guarda già al futuro e alla prossima annata 2024/2025.

L’associazione ha annunciato due Open Day, che si terranno sabato 25 maggio e sabato 1° giugno al palazzetto di Demonte, dalle 15:30 alle 17:30, guidati da coach Valerio Bruno.

Questi eventi offriranno l'opportunità di conoscere meglio l’associazione e i suoi programmi per i prossimi anni.

Gli Open Day sono un'opportunità per entrare in contatto con la società e conoscere il progetto che la V.B.C. Valle Stura sta costruendo per il futuro, con l'obiettivo di formare una squadra competitiva per affrontare il campionato CSI Top Junior Femminile, nella stagione 2024/2025.

In questo modo l’associazione punta a creare una base solida che servirà da trampolino di lancio verso il campionato FIPAV di Prima Divisione nella stagione 2025/2026.

Gli Open Day saranno anche un'occasione per le ragazze nate negli anni 2010 e 2009 di conoscere la V.B.C. Valle Stura che prevede per loro la partecipazione al campionato Allieve Femminile nella stagione 2024/2025, con la possibilità di essere integrate anche nel gruppo Top Junior Femminile.

Per maggiori informazioni o per le iscrizioni è possibile scrivere a info@vbcvallestura.it, utilizzare il profilo Instagram @vbcvallestura o la pagina Facebook VBC Valle Stura.