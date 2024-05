Saluzzo, concerto benefico sabato sera 18 maggio con “Dal Monviso al Brasile”

“Canzoni raccolte” è il titolo del concerto proposto dalla cantante e musicista pontederese Paola Bivona, insieme a Matteo Quiriconi (chitarra) e Mattia Salvadori (tromba) sabato 18 maggio, alle ore 21 presso il Teatro Don Bosco di Saluzzo.



Paola Bivona collabora da anni con lo storico e pluripremiato Festival “SETE SÓIS SETE LUAS” ( https://festival7sois.eu/), nato nel 1993 a Pontedera e e oggi diventato un vero e proprio network culturale che lega, attraverso l’arte e la musica 30 città di 12 paesi diversi tra cui Portogallo, Brasile Capo Verde, Reunion, Spagna, Tunisia, Marocco… facendo conoscere e promuovendo le arti e le culture di ciascun paese, organizzando concerti di musica popolare, orchestre multiculturali e produzioni artistiche originali, conferenze, e scambi all’interno del mondo lusofono



Lo spettacolo che andrà in scena sabato nasce dall’amore profondo per la world music e raccoglie le canzoni frutto dei viaggi personali e musicali in luoghi del cuore, dalla Sicilia, alla Toscana, dal Portogallo a Capo Verde, al Brasile.



Lo promuove ed organizza l’Associazione “Dal Monviso al Brasile”, che da oltre 30 anni sostiene ed accompagna il lavoro sociale svolto da don Angelo Vincenti a Palmares, nello stato brasiliano del Pernambuco: la musica, la conoscenza reciproca, l’arte, la cultura e la solidarietà sono capaci di costruire ponti, legami e “orchestre” che vanno oltre ogni barriera e ogni distanza.



La serata è a offerta libera, e l’intero ricavato andrà ad aiutare le case-famiglia della Granja Paraiso a Palmares, in Brasile.



Il concerto vuole anche essere un momento di incontro per volontari e viaggiatori che hanno conosciuto la Granja e per tutti coloro che da anni sostengono il lavoro a Palmares.



Attualmente sono accolti presso le case famiglie 94 bambini, di cui oltre 30 sotto i 3 anni, di cui alcuni con disabilità gravi che richiedono cure e assistenze speciali.



L’evento sarà aperto dal coro delle classi 5° della scuola primaria di Piasco, al loro debutto sul palcoscenico.