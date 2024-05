Amico Sport si fa in tre: divertimento ed emozioni tra Cuneo, Torino e Lignano Sabbiadoro (FOTO)

In un weekend baciato dal sole, gli Special atleti di Amico Sport hanno dato il meglio di sé su più fronti, conquistando sempre un grande bottino di medaglie ed emozioni.

Al campo-scuola di atletica “Walter Merlo” di Cuneo, circa 100 atleti provenienti da tutto il Piemonte, hanno dato vita a gare appassionanti. Emozioni, grandi soddisfazioni, gare appassionanti e risultati di ottimo livello per gli atleti che si sono confrontati sulle 20 discipline sportive previste, in vista dei prossimi Play The Games nazionali che si terranno a Busseto (PR) dal 7 al 9 giugno prossimi.

Per Amico Sport sono scesi in campo: Sergio Balbis, Debora Bono, Samuele Borgna, Sara Borgogno, Patrik Costa, Marco Cravero, Mattia Culasso, Benedetta Daniele, Donatella Dardanelli, Cristina Ferrero, Daniele Garello, Alessio Marchiò, Vincenzo Pace, Stefano Panero, Francesco Perra, Fulvio Prono, Mara Rodengo, Giorgio Rosano, Sonia Sechi e Biancagiulia Tovoli, che hanno portato a casa 15 ori, 16 argenti, 13 bronzi e numerose altre medaglie sostenuti da tecnici, accompagnatori dello Staff di Amico Sport e volontari accorsi in gran numero proveniente dall’ Istituto “Grandis”, dal Liceo “De Amicis” e dal Liceo “Pellico Peano”, nonché alcuni dipendenti di Confindustria Cuneo.

“Mi preme ringraziare di cuore tutti coloro che si sono prodigati instancabilmente per l’ottima riuscita della manifestazione – dichiara Cristina Bernardi, Presidentessa di Amico Sport – chi ha gestito le classifiche, chi ha seguito i nostri atleti in campo, chi ha lavorato per allestire e disallestire i campi gara e chi ha svolto le numerose attività collaterali… ogni aiuto è stato preziosissimo affinché l’evento potesse svolgersi nel migliore dei modi. Grazie al Team Piemonte Special Olympics e al Team Cuneo Special Olympics, che hanno sostenuto l’organizzazione della manifestazione ma, soprattutto, un ringraziamento particolare va alle Istituzioni ed agli sponsor che hanno permesso lo svolgimento dei Giochi Regionali, in particolare: Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, CONI e Libertas Cuneo per il patrocinio alla manifestazione, il Comune di Cuneo per il patrocinio e per la concessione gratuita del campo-scuola dove si sono svolti i Giochi, Euro1 S.r.l. - Licenziataria McDonald’s provincia di Cuneo che ha offerto le merende agli Atleti, Acqua San Bernardo, Caffè Barale, Capello, Coni Tours, Cuneo Lube, Merlo S.p.A., Fuji Auto, Merlo S.p.A., Oxley e Vittoria Assicurazioni Agenzia Cuneo Europa per il sostegno economico alla manifestazione. Un grazie speciale al 2° Reggimento Alpini di Cuneo, rappresentato alla cerimonia di apertura dal Tenente Colonnello Claudio Caramia, per il supporto logistico con l’accoglienza nella Caserma “Ignazio Vian” in cui hanno pranzato Atleti, staff, famigliari e accompagnatori, ai Medici e alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Cuneo, che hanno svolto il servizio di assistenza sanitaria durante i due giorni di Giochi, ai Giudici di Gara e ai Cronometristi che hanno svolto con dedizione il loro ruolo, riservando agli atleti un’attenzione particolare. Infine, grazie al Rotary Club di Cuneo per il generoso sostegno attraverso la raccolta donazioni avvenuta con la vendita del testo “Nenè, benvenuta Ginevra” scritto da Nives Forza, a Veruschka Verista e ai suoi collaboratori, a Monica Da Ros ed a Ignazio Genesio per averci regalato immagini stupende con i loro servizi fotografici e, per chiudere, a tutte le Famiglie che hanno accompagnato e sostenuto tutti gli Atleti.

Ma non è finita qui. Mentre a Cuneo si svolgevano i Giochi regionali, a Lignano Sabbiadoro andavano in scena i Play The Games nazionali di nuoto, che hanno visto impegnati gli atleti Valerio Selleri, Antonio Ghigo, Giorgia Meriano, Simone Santini, Anna Lovera e Sara Lombardo, alla sua prima trasferta, accompagnati da Sara Barral e Daniela Magnetto Allietta.

Il bottino conquistato conta 3 ori, 4 argenti, 1 bronzo, 3 quarti posti e due quinti posti.

Alcune testimonianze degli atleti: "Grazie a dio alle gare abbiamo fatto un ottimo lavoro. Mi sono divertito tantissimo. Voglio andare sempre in trasferta con Dani e Sara" - Valerio "La trasferta e le gare sono andate alla grande! Tornerei domani, mi sono divertito. Volontarie brave" - Antonio "Ci siamo divertiti molto, è stato molto carino. Le gare sono andate alla grande, acqua profonda, cibo molto buono (a parte il pesce). Pasta al pesto devastante. Sara e Dani sono pazzesche" ~Simone e Sara "Mi sono divertita, alle gare ho vinto le medaglie, sono contenta. Volontarie bravissime, le migliori di sempre" ~ Anna “Mi rifiuto di parlare, non rilascio dichiarazioni. Però Sara e Dani sono belle e carine” – Giorgia arrabbiata.

Infine, a Torino, si sono svolti i Giochi Speciali di Basket ospitati dalla squadra Pandha Torino, cui hanno partecipato Maria Luisa Piacenza, Paolo Ballatore, Silvano Revelli, Davide Caroti, Anthony Moletti, Daniele Galliano, accompagnate dai tecnici Katia Quebella e Daniele Civalleri.

I Giochi Speciali sono percorsi di squadra a postazioni creati per coinvolgere tutti i ragazzi anche quelli che hanno più difficoltà ad approcciarsi ad una dinamica di gioco 5vs5 sul campo. I nostri atleti hanno portato a casa il terzo posto con una splendida esecuzione di 5 skill. Palleggi, passaggi, tiri e la capacità di giocare in gruppo sono la base del basket e migliorano di giorno in giorno conquistando i complimenti dello staff organizzatore. Una bellissima giornata di amicizia e sport con tanti sorrisi e vincitori! Dopo questo intenso weekend la stagione volge al termine, ma gli Atleti di Amico Sport saranno ancora protagonisti, prima della pausa estiva, ai Play The Games Special Olympics Italia 2024 che si terranno a Busseto (PR) (Atletica), Fidenza (PR) (Tennis tavolo e Badminton), Noceto (PR) (Rugby), Salsomaggiore (PR) (Bocce, Pallavolo ed Equitazione) e La Spezia (Basket).

In bocca al lupo a tutti!!