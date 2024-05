Il Lions Club Alba Langhe festeggia 57 anni di attività [FOTO]

Il Club Lions Alba Langhe nasce con la Chart del 24 aprile 1968 ed ha avuto come sponsor il Club di Cuneo. Durante la sua intensa attività si è occupato di temi sociali importanti, dalla solidarietà alla disseminazione culturale, all'Istruzione, all'ambiente toccando tutte le tematiche che caratterizzano la crescita della vita sociale di una comunità. Nei suoi ranghi ha avuto l'eccellenza della nomenclatura albese con soci che sono stati sindaci, presidenti di banca, della Camera di Commercio di Cuneo, medici, professori, avvocati, imprenditori e giornalisti.

Per festeggiare il suo 57esimo compleanno, il presidente Tommaso Lo Russo, ha scelto un modo inusuale, unendo un convegno sulla satira ormai giunto al suo terzo appuntamento, con un momento conviviale enogastronomico.

Così lo scorso giovedì 16 maggio, in un locale del centro storico albese, con diversi soci storici del club tra cui l’ex sindaco di Alba, Giuseppe Rossetto, PierPaolo Carini, ex presidente Egea, la dottoressa Giovanna Bergui, Ercole Fontanone del Panathlon, Petra Veit, membro Lions di Canale e Zonta Club assieme a Liliana Assola e Luisa Ferrero dello Zonta club, Mario Canova della Fondazione Crc, Carlo Castellengo e Gabriella Castellengo, Domenico Pallavicino, Giorgio Sordo, Davide Adriano, Valter Era, Mariangela Monte, Mariagiovanna Boe, la fotografa Barbara Guazzone e Salvatore Andrea Olimpi del Lions Club Cultura e Solidarietà.

Il momento conviviale è stato accompagnato dalla esilarante satira di Francesca Ceretta, con l’intervento dell’esilarante Francesca Ceretta, che ha anche presentato il romanzo breve, ovviamente satirico, del suo abituale partner, Gianni Giannini, che purtroppo non è potuto intervenire alla serata per gravi motivi famigliari. Durate la schioppettante serata enogastronomica e di intrattenimento sono stati presentati anche i prossimi appuntamenti del Lions Alba Langhe, partire da quello dedicato alla salute in piazza, in collaborazione con le Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana e Amplifon, che si terrà ad Alba l’8 e 9 giugno, a quello sulle città murate nel Centro San Giuseppe di Alba il 16 giugno, a quello sul gemellaggio con Saint Laurent du Var il 13 ottobre e lo scambio culturale e gastronomico che vede coinvolte Apro e l’omologa Scuola alberghiera di Nice, tra i tanti.

Con questo evento, inoltre, il Club Alba Langhe ritorna sul tema della satira per la terza volta.

La satira, in un tratto solo, può arrivare alla sostanza dei fatti ed eliminare quelle allocuzioni verbali che tendono spesso a nasconderne l’essenza fino ad arrivare alle verità più nascoste. In altre parole, satira è: comunicazione, educazione e formazione.

Tutto deve, però, avvenire nell’ambito del rispetto sottile fra liceità e diffamazione in un mondo in continua evoluzione. Una versione simile era stata già proposta in Banca d’Alba lo scorso anno, ma riparlarne, approfondendolo, in tempi come questi, non fa mai male.