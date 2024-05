Mattia Cerato torna nel suo liceo artistico: “Molto bello, poter parlare ai giovani del mio lavoro”

Mattia Cerato è un illustratore cuneese freelance ex allievo del Bianchi Virginio, indirizzo Grafica, che poi ha proseguito gli studi allo IED di Torino dove si innamora dell’Illustrazione per l’infanzia. Mattia si è reso disponibile ad incontrare le classi 4E e 4L indirizzo grafica lunedì 29 aprile senza nascondere un po’ di emozione tornando nell’aula che lo ha visto studente alcuni anni fa. Arriva con uno zaino e un trolley pieno di libri per piccoli fruitori e coinvolge i ragazzi con il racconto dei suoi studi e poi della scelta di una professione che lo gratifica molto.

Pubblica i suoi primi libri all’estero dove comincia a lavorare con la MB Artists di New York, collaborazione che continua tuttora. Negli anni ha lavorato per Giunti, Mondadori, Emme Edizioni, Fabbri, Gribaudo, Edizioni Paoline, Disney Micky Magazine; Lisciani Giochi gli ha affidato diverse grafiche.

Gli studenti, interessatissimi, hanno rivolto a Mattia molte domande circa il suo lavoro di grafico; sono emersi i lati positivi e insieme hanno snodato le difficoltà di essere un libero professionista. Mattia ha ribadito più volte ai ragazzi di credere nelle proprie possibilità, dell’importanza di sapere bene l’inglese, di fare emergere il desiderio di viaggiare per aprirsi a nuove realtà con cui confrontarsi. “Ragazzi, impegnatevi e non mollate mai. Se il vostro sogno è lavorare nel mondo della grafica, fate in modo che non rimanga solo un sogno”