Trovato un donatore per il liceale di Cuneo, ADMO: "Una grande solidarietà. Tantissimi i giovani che si sono fatti avanti"

Era la metà di febbraio scorso quando il liceo Peano-Pellico di Cuneo diffuse un appello per la ricerca di un donatore di midollo per uno studente della scuola, Riccardo, di 17 anni.

Subito si era messa in moto la macchina della solidarietà e, soprattutto, quella medica, per la ricerca di un donatore compatibile. Ce n'è uno su 100 mila. La compatibilità familiare è circa del 25%.

Tantissimi gli studenti che si erano fatti avanti per Riccardo: più di 1000 in provincia di Cuneo. Tanti, circa 600, anche a Torino, tra gli studenti dell'ateneo cittadino, grazie all'interessamento del direttore Andrea Silvestri, cuneese e con i figli che frequentano la scuola del diciassettenne.

Oggi si è diffusa la notizia che un donatore è stato trovato. Inizia un'altra fase del percorso che si spera possa portare questo ragazzo alla guarigione. Per ora ci sono la speranza e la gioia di ADMO, Associazione donatori midollo osseo di Cuneo, per voce di Milena Bernardi, responsabile dell'organizzazione degli evnti di sensibilizzazione.

C'era lei, il 21 febbraio, nella biblioteca del liceo di Cuneo, a parlare con i ragazzi, a trasmettere l'entusiasmo ma anche la piena consapevolezza di cosa comporti quel piccolo prelievo che dà il via alla tipizzazione e, quindi, all'inserimento in una banca dati mondiale. La donazione, una volta intrapreso il percorso, può essere per le migliaia di Riccardo che, nel mondo, attendono un trapianto da un donatore compatibile.

"Noi di ADMO siamo felici - commenta Milena Bernardi. E' stato bellissimo vedere tutti quei giovani farsi avanti. Erano convinti e motivati. Abbiamo visto tanta generosità e anche la gioia nel rendersi disponibili ad aiutare altre persone, intraprendendo questo percorso".