Mondovì, il centrosinistra interroga l'amministrazione sull'organizzazione dell'informazione sui canali online istituzionali

Informazioni difficili da reperire per i cittadini.

Questo il punto al centro dell'interrogazione presentata dai consiglieri del centrosinistra monregalese Cesare Morandini, Laura Gasco e Davide Oreglia.

L'argomento, già sottolineato in occasione dell'ultimo consiglio comunale, riguarda l'importanza della comunicazione istituzionale online.

"Come previsto dalla legge (150/2000), - si legge nell'interrogazione - lo scopo è di migliorare l’interazione delle istituzioni con i cittadini; favorire la conoscenza delle norme, delle attività delle istituzioni e del loro funzionamento; l'accesso ai servizi pubblici, la conoscenza di temi di rilevante interesse pubblico e sociale nonché l’avvio di procedimenti amministrativi. Infine scopo della comunicazione on line è promuovere l'immagine delle amministrazioni e dare visibilità̀ ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale. Siti e strumenti web sono canali di dialogo permanenti e accessibili, e corrispondono al diritto per il cittadino ad essere efficacemente informato. Il Comune di Mondovì è titolare di un sito online, reperibile all’indirizzo https://comune.mondovi.cn.it, articolato in due principali sezioni: sito istituzionale e sito turistico. E’ dotato altresì di un’ “app” istituzionale e di profili social sulle piattaforme commerciali Facebook, YouTube e Instagram, raggiungibili anche dalla pagina di apertura del sito ufficiale. Questi canali comunicativi richiedono di essere mantenuti tecnicamente e gestiti, curati e aggiornati con regolarità e in modo coordinato. A questo proposito, giungono da cittadini monregalesi segnalazioni circa difficoltà di consultazione del sito istituzionale, su cui è complesso reperire informazioni puntuali e aggiornate anche mediante le disponibili funzioni di ricerca; vengono rilevate talvolta scarso coordinamento e aggiornamento delle notizie accessibili sul sito e di quelle reperibili sulla sezione turistica o sull’applicazione e sui profili social. Si nota infine un certo ritardo nella pubblicazione per i cittadini delle normative comunali. Un esempio su tutti: il testo del Regolamento di Polizia Urbana con le modifiche approvate quasi un anno fa sul cosiddetto Daspo urbano."

I consiglieri della minoranza di Centrosinistra chiedono dunque al Sindaco quali siano le linee della politica adottata dall’Amministrazione circa la comunicazione e l’informazione online, e se sia nelle sue intenzioni quella di dotare il Comune di un regolamento delle attività di comunicazione e informazione istituzionale, come fatto da altri Comuni; come siano definiti i compiti di manutenzione e cura dei contenuti online e quali ne siano i costi, e che cosa intenda fare nell’immediato l’Amministrazione per migliorare la fruibilità del sito istituzionale e l’efficacia del coordinamento tra i vari spazi di informazi.