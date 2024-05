Biodigestiore di Borgo San Dalmazzo: interpellanza urgente di Gribaudo (Pd) al Ministero dell'Ambiente

In questo caso rischiamo il danno e la beffa: il danno perché si spendono risorse pubbliche per fare investimenti che non servono ai cittadini, la beffa in quanto come dimostrato economicamente questo opera non reggerà, e saranno i cittadini stessi del comparto cuneese a pagarne le conseguenze con aumenti di tariffe. Anche per questo rimango fortemente contraria ad una scelta che considero anti-economica in sé, per i cittadini residenti a Borgo San Dalmazzo e in modo particolare per quelli che risiedono in quel pezzo di territorio. Ricordiamo infine che quel sito si trova in un parco fluviale, che andrebbe valorizzato in altro modo e e non con interventi di questa natura, che avranno sicuramente conseguenze ambientali da non sottovalutare.