Coccinelle per la difesa biologica di alberi e piante: coinvolte le scuole dell'infanzia di Alba

Il 16 maggio 2024 è ripartita la campagna per la lotta biologica integrata che ha coinvolto quest’anno le scuole dell’infanzia del Mussotto e "Pippi Calzelunghe" di via Rorine, dove bambini e maestre sono stati coinvolti dai tecnici del Comune di Alba nel volo delle prime colonie di coccinelle, in un allegro momento di educazione ambientale e di contatto con la natura.

Le coccinelle (Adalia bipunctata), predatori naturali già presenti nell’ecosistema urbano, contribuiscono in modo biologico e naturale a contrastare i parassiti dannosi per alberi e piante.

Il Settore Gestione e Manutenzione del Suolo della Ripartizione Opere Pubbliche porta avanti da diversi anni il progetto di lotta biologica, nel rispetto delle regole del Pan (Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari).