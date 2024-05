Grande successo la Festa della Pallavolo del Cuneo Volley

Un grande successo la Festa della Pallavolo organizzata domenica scorsa dal Cuneo Volley, in occasione della Final Four Coppa Italia A2, che ha visto oltre 250 giovani coinvolti.

Il Club biancoblù ha voluto portare la pallavolo promozionale al palazzetto, prima all’esterno con un Concentramento di Volley S3 e un Torneo CSI a cui hanno aderito 14 società del Territorio distribuite su 19 campi appositamente allestiti e successivamente all’interno, con oltre 600 ingressi alla Finale di Coppa Italia tra atlete/i e le rispettive famiglie.

La manifestazione, diretta da Mario Barbiero, Direttore Tecnico del settore giovanile cuneese, ha voluto riunire i giovani atleti della provincia di Cuneo per chiudere la stagione sportiva 2023/2024 in una location suggestiva come quella allestita di fronte all’impianto di San Rocco Castagnaretta.

Un ringraziamento particolare al Comune di Cuneo, a Giusy Bertolotto vicepresidente del Comitato territoriale Cuneo/Asti - Federazione Italiana Pallavolo, a Loris Chiaramello responsabile del progetto S3 della stessa Federazione, a Mauro Tomatis, presidente del CSI di Cuneo, a tutte le società partecipanti, ai genitori ed accompagnatori delle ragazze e dei ragazzi che hanno animato questa splendida manifestazione.

«Sono molto felice perché siamo riusciti ad organizzare questa bella festa con 250 giovani, tra ragazze e ragazzi, che si sono riuniti qui oggi per giocare a pallavolo. Ringrazio tutto il settore giovanile per il grande impegno messo nel creare questo evento che è stato in assoluto il contorno perfetto per la Final Four di Coppa Italia A2.» - Gabriele Costamagna Presidente Cuneo Volley.

«Un momento di festa, perché come si è visto dallo scenario all’esterno del palazzetto, c’erano tantissimi giovani, tante squadre che sono intervenute, molte società del territorio hanno partecipato e credo che sia un momento per noi importante, sia per tornare sulle strade a portare la pallavolo, sia per concludere la stagione con tutti questi ragazzi e ragazze che hanno lavorato nelle loro società. Per il Cuneo Volley questo è un ritorno a questo tipo di attività, cercheremo di fare sempre meglio. Domenica i colori erano veramente tanti in mezzo ai 19 campi da gioco allestiti e si sono divertiti tutti moltissimo. Ringrazio tutte le società che sono intervenute, sia della FIPAV che del CSI, in futuro cercheremo di fare di più e ancor meglio.» - Mario Barbiero Direttore Tecnico del settore giovanile cuneese.