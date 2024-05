Volley Savigliano: Andrea Berra affiancherà Bulleri alla guida della prima squadra in A3

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare che il secondo allenatore della prima squadra impegnata nel campionato di Serie A3 Credem Banca per la stagione sportiva 2024/25 sarà Andrea Berra, a cui spetterà il compito di affiancare coach Michele Bulleri.

“Mi aspetto di divertirmi, di trovare dei nuovi stimoli dopo 30 anni da allenatore in categorie più basse e di portare qualcosa di mio laddove sarà possibile mettermi in gioco – spiega Berra. Mi auguro che sia un anno importante per me, ma anche e soprattutto per il Volley Savigliano, che ormai da tempo sta facendo benissimo e con grande ambizione".