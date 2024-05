Volley Savigliano, l'Under 13 in campo per il 3° posto

La Under 16 6vs6

È giunta alle battute finali la stagione sportiva 2023/24 del settore giovanile del Volley Savigliano, che si chiuderà definitivamente nel prossimo fine settimana.

Intanto, nello scorso weekend sono state ancora due le squadre biancoblu impegnate in partite e concentramenti.

Domenica 12, una rappresentanza di giovani saviglianesi ha partecipato al concentramento Volley S3 tenutosi davanti al Palazzetto dello Sport di Cuneo, prima della finale di Coppa Italia di Serie A2 Credem Banca. Gioco e divertimento per i portacolori biancoblu Chiaramello, Gonella, Isoardi e Scaglia accompagnati dal Corrado Caula e Mirella Fiorito.

Lo scorso weekend ha visto anche la disputa della prestigiosa semifinale del campionato Under 13 6vs6, con la squadra allenata dal duo Caula-Dimitri uscita sconfitta solo al tie-break contro Mondovì.

“Abbiamo giocato una buona partita, considerando che ci scontravamo contro i campioni provinciali e primi del girone. In qualche frangente gli avversari hanno fatto valere la loro esperienza, visto che alcuni di loro giocano anche in categorie superiori. Tutti i ragazzi a disposizione hanno ben figurato e i segnali in vista dell'ultima partita sono positivi" – spiegano i giovani allenatori.

Ora, l’ultimo atto: sabato 18 maggio alle 15.30 è infatti in programma al PalaTomatis di Villanova Mondovì la finalina per il 3°-4° posto, che i saviglianesi sperano di vincere per chiudere sul podio.

Under 13 (6vs6): Vbc Mondovì-Unipolsai Cristiano Mellano 3-2 (25-23 23-25 25-13 22-25 15-4)

Unipolsai Cristiano Mellano: Assalve, Bosio, Cambiano, Catanzariti, D'Amelio, Isoardi, Gosmar, Sarzotto, Novaresio. Allenatori: Dimitri e Caula.