L'Oroscopo di Corinne dal 17 al 23 maggio

ARIETE: Una settimana più sconquassata di questa bisognerebbe inventarla … Tra lune sia dritte che storte, questioni da definire, pratiche da sveltire, soggetti da ammansire, apparirete smarriti e scontrosi poi, all’improvviso, una cosuccia graziosa e sfiziosa rinfrancherà e una mini gratificazione compiacerà mentre, sia le mattinate che le serate, serberanno delle improvvisate, compreso un affetto o rapporto da amplificare e semplificare … Giovedì e venerdì ottimali per variare look.

TORO: Di Pinocchi che vi gironzolano intorno ce ne sono diversi e smascherare quelli dal naso più lungo non è facile anche se una panzana, venendo a galla, avrà il potere di togliervi finalmente i salsicciotti dagli occhi! Poi subentra un amico o familiare alimentante apprensioni o propenso a rompere i marroni. Miele e fiele invece condiranno la zuppetta dei sentimenti dove si alterneranno gioie e risentimenti. Occhio altresì a non inciampare! Il compleanno sarà peculiare.

GEMELLI: L’inoltrata primavera inizierà a scaldare il freddo torpore di un inverno complicato ed arruffato … Confidate quindi non solo nello sbocciare dei fiori ma anche in quel rinnovamento interiore permettente di respirare aria tersa al di là di pasticci ed impicci, dispiaceri, stress, sbuffi e sospiri … Già che ci siete coccolate Giove che, entrando il 23 maggio nella vostra costellazione, vi aiuterà a lenire un tormentone e a riprendervi da un momento bigio. Sorpresone nel week end.

CANCRO: Inutile strepitare, scalpitare, mugugnare … I contrattempi, contrassegnanti il corrente lasso temporale, dipendono sia da stelle ingiuriose che dal vostro altalenante morale … State infatti attraversando una fase delicata nel corso della quale appellarsi alla logicità, alla tolleranza, alla sopportazione rendesi tassativo per sconfiggere inquietudine e confusione! Amiconi di vecchia data con cui combinare una pizza o una bella spaghettata. Allergie o gola irritata.

LEONE: Siate speranzosi, entusiasti, indulgenti … Fervore, ironia e disinvoltura, permetteranno di vivacizzare la routine, spaziare con la mente, attutire una rogna, ottenere delle rivincite o delle ovazioni ma, poiché la lingua batte dove il dente duole, tenderete a picchiare sullo stesso tasto oppure ne canterete quattro a chi seguitava ad approfittare della vostra pazienza. I nati in agosto invece lustrino la criniera e brindino ad un ostacolo superato o ad un guaio scampato.

VERGINE: L'opposizione di Saturno continua a scocciare per mezzo di elucubrazioni, timore di non essere all’altezza di certe situazioni, controversie relative ad un immobile, un ricorso, fastidi in ambito materiale o scossoni in quello sentimentale … Ma, grazie al trigono di Urano, avrete le idee più chiare sul come risolvere ciò che fa ansimare o realizzare un ammuffito sogno giacente nel cassetto! Pressione altalenante e consulente a cui chiedere un parere per placar le ansie.

BILANCIA: Ma che periodo turbolento ed incasinato si prospetta e quante opzioni da vagliare prima di prendere decisioni atte ad influenzare l’imminente avvenire … Sia che si tratti di lavoro come d’amore ascoltate sia la logica che la voce del cuore e non sbaglierete … Le paturnie abbonderanno ma a seguito di un colloquio, una delibera, una conferma, riacquisterete fiducia in voi e nelle vostre capacità … Preventivate però una delusione ardua da smaltire e digerire

SCORPIONE: Causa faccende da sbrigare, fogli da firmare, serenità da tutelare, il relax sembrerà un optional ma, nel week end, vi ristorerete a patto di evadere dalle solite mura. Spuntano pure delle persone da incoraggiare, dei soldi da sborsare, un acciacco da curare, delle adiacenze con enti sanitari e degli amiconi con cui organizzare qualcosa di pimpante al fine di riequilibrare l’umore errante. Ora Che Giove si è tolto dall’importunare denoterete comunque dei miglioramenti generali.

SAGITTARIO: La Luna, che il 23 maggio si fa bella tonda e piena nella vostra costellazione, porta una nota di freschezza quasi come se, quasi per incanto, riusciste a gettare ansie e angustie nel calderone, contando così in una fase fremente, stressante ma interessante e da vivere nella sua interezza alla faccia di chi faceva della falsità e dell’invidia una fortezza! Causa divergenze di opinione nel week end bisticcerete con uno zuccone … Occhio a furti e multe. Domenica godereccia.

CAPRICORNO: Finché c’è speranza c’è abbondanza … almeno per quanto concerne i sogni visto che, per taluni, le finanze scarseggiano… Eppure, di riffa o di raffa, riuscirete a barcamenarvi strappando al fato consensi fino a ieri negati o recuperando quell’energia indispensabile per avviare un progetto od uscire dal letargo … Amore e famiglia andranno invece tutelati da ingerenze esterne o pettegolezzi infondati. Salute fragilina e week end festaiolo. Invito da accettare.

ACQUARIO: C’è chi vorrebbe vedervi afflitti e sconfitti … Invece, grazie al trigono di Giove, per il pelo bruciacchiato di un pollastro spiumato, vincerete una personalissima causa, con la certezza di non aver sprecato fiato e tempo per niente. Apprestatevi quindi ad una settimana incandescente, rigurgitante di controsensi ma anche di assensi compresa una domenica snervante ma spumeggiante. Favore da ricambiare, persone false da allontanare, viaggetto o diletto.

PESCI: Se incontrate degli ostacoli non fermatevi, non gettate la spugna, considerandoli piuttosto un incentivo al fine di dare il meglio di voi ed assimilare un periodo strampalato come le persone con cui tratterete…Vi giungeranno altresì delle notizie apparentemente incredibili ma veritiere. Sia le finanze che la salute andranno tenute sotto stretta sorveglianza mentre una decisione andrà presa senza la benché minima esitazione. Cerimonia o festa a cui aderire.

Le stelle, così curiose e monelle, ogni notte si rifanno il trucco per sembrare più belle!