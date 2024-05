Gli studenti della scuola media musicale di Mondovì conquistano Verona al concorso "Scuole in musica"

Primi premi assoluti per l’orchestra con il coro, l’orchestra d’archi e l’esibizione di Tiago Rocca al pianoforte. Primi premi per l’ottetto di chitarre, l’ottetto misto, il quartetto di violini e per il trio flauto/pianoforte/violoncello. Ottime prestazioni anche per i solisti con due primi premi chitarra; quattro primi premi flauto, un primo premio volino e un primo premio violoncello.

Oltre a questi riconoscimenti i ragazzi hanno ottenuto numerosi secondi e terzi premi, a dimostrazione della seria preparazione e dell’estro artistico dei giovani talenti.