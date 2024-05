Inaugurata la 3^ edizione della Young CUP con ben 77 squadre iscritte

Nella mattinata di sabato 18 maggio, il centro del San Benigno ha ospitato l’inaugurazione e la presentazione della Young CUP 2024 alla quale hanno aderito ben 77 squadre di calcio giovanile appartenenti a 24 società. Coinvolti oltre 1.200 atleti ai quali si aggiungono tecnici, accompagnatori, allenatori, genitori, fratelli e nonni!

Le prime partite si sono già disputate ieri venerdì 17 maggio con protagonisti i ragazzi del 2008 e del 2010 (calcio a 11). Oggi pomeriggio e domani sarà la volta dei giovani atleti del 2011 e del 2012 (calcio a 9); del 2013 e 2014 (calcio a 7); 2015 e 2016 (calcio a 5) e 2017/2018 (calcio a 5).

Presenti Valter Fantino, assessore allo sport del comune di Cuneo; Attilio Degioanni, presidente provinciale Unione Sportiva ACLI accompagnato dal suo vice Franco Bia, La chiusura degli interventi è stata affidata ad Aldo Ghio, presidente San Benigno.

Carlo Pressenda, responsabile tecnico scuola calcio Cuneo Oltrestura: “... grazie a tutti voi per aver lavorato all’organizzazione di questo importante evento sportivo. Young CUP 2024 ha l’obbiettivo di far divertire tutti i ragazzi e le loro famiglie. Siamo una bella realtà che ha lavorato bene in questi mesi e gli oltre 1200 ragazzi presenti sono la risposta positiva ai nostri sforzi. In questo torneo è possibile vedere tutte le gare senza pagare alcun biglietto. Per noi tutti i ragazzi sono importanti, tutti loro meritano il giusto riconoscimento per l’impegno che ci mettono negli allenamenti settimanali. Per questo motivo abbiamo deciso di consegnare a tutti loro un premio, una bella medaglia a ricordo di queste giornate sportive”.

Tutto lo staff ringrazia i numerosi sponsor che hanno partecipato concretamente alla realizzazione di questo evento sportivo e che in questi mesi sono stati accanto al Cuneo Oltrestura.

Sito internet https://cuneoltrestura.it/