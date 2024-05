Perché i trader sono attirati dalla prevendita di WienerAI? La meme coin basata sull'IA da 2 milioni di dollari

Un esempio lampante della mania per le meme coin è la prevendita di WienerAI (WAI), una meme coin alimentata dall'IA che ha raccolto $2 milioni in sole due settimane.

WienerAI dimostra il potere del trading di criptovalute basate sull'IA.

Il nome WienerAI può sembrare un po' buffo, ma la tecnologia dietro questo progetto è estremamente seria.

In parole semplici, WienerAI è un bot che utilizza l'intelligenza artificiale per individuare opportunità di acquisto per i trader di criptovalute.

Basta immaginare di avere un assistente IA che monitora costantemente il mercato, elabora i dati e fornisce analisi predittive sulle criptovalute più promettenti.

Fondamentalmente, questo è ciò che offre WienerAI: una potente interfaccia che fornisce insight istantanei agli utenti.

Oltre a questi insight, WienerAI consente anche scambi di token senza soluzione di continuità e senza commissioni su DEX.

Niente più stress a causa di opportunità di trading perse o perché si viene superati dai bot.

Per fare un esempio, basta immaginare un trader che stia puntando a Bitcoin e voglia sfruttare un'oscillazione di prezzo.

Potrebbe chiedere a WienerAI di analizzare Bitcoin e individuare i livelli chiave di supporto/resistenza e i momenti migliori per entrare/uscire dal mercato.

Da lì, potrebbe eseguire direttamente il suo ordine di acquisto/vendita tramite il bot, tutto in pochi secondi.

Unendo questa funzionalità del bot di trading con il protocollo di staking integrato di WienerAI, è facile capire perché il progetto stia suscitando tanto interesse.

La tokenomica e l'approccio incentrato sulla community sono punti chiave per WAI

Il team di WienerAI ha messo a punto una struttura di tokenomica accattivante.

La quota di prevendita rappresenta il 30% del totale di 69 miliardi di WAI in circolazione.

Un altro 20% è riservato per ricompense di staking, per incentivare i detentori a lungo termine, mentre un ulteriore 20% è stato messo da parte per airdrop e ricompense varie.

I token rimanenti saranno utilizzati per fornire liquidità e finanziare gli sforzi di marketing.

Parlando di marketing, la "Sausage Army" sta crescendo su Twitter e Telegram, con migliaia di appassionati di criptovalute e memecoin che si stanno unendo a sostegno di WienerAI.

Gli sviluppatori di WienerAI hanno anche piani ambiziosi per il futuro.

Il primo passo della tabella di marcia è lanciare la prevendita, completare un'audit in smart contract e prepararsi per una massiccia campagna di marketing globale.

Il secondo passo prevede l'espansione della Sausage Army e l'affermazione sulla rete Ethereum.

Il traguardo più importante è il terzo passo, ottenere l'elenco del token WAI su importanti exchange e lanciare ufficialmente il bot di trading basato sull'IA.

Se il team riuscirà a portare a termine questi piani, WienerAI potrebbe essere in procinto di vivere mesi entusiasmanti.

La prevendita di WienerAI supera $2 milioni grazie all'entusiasmo degli investitori

L'hype intorno alla prevendita di WienerAI è notevolmente aumentato negli ultimi giorni.

Sono stati raccolti oltre $2 milioni durante la prevendita mentre gli investitori si affrettano a partecipare.

Al momento della stesura, è possibile acquistare i token WAI al prezzo di $0,000707.

E il fermento per la criptovaluta non è passato inosservato tra gli influencer.

Youtuber popolari come Matthew Perry e il canale 99Bitcoins hanno promosso WAI, lodando le capacità di intelligenza artificiale del token e il suo branding comico.

Anche gli analisti di ICOBench.com hanno preso nota, posizionando WienerAI al terzo posto nella loro lista degli eventi di prevendita in corso più importanti.

Contro ogni previsione, questa nuova meme coin sembra guadagnare rapidamente legittimità.

Indipendentemente dal fatto che si tratti del fascino del bot di trading o degli alti rendimenti dello staking, WAI sta dimostrando di essere un vero e proprio successo tra il pubblico.

Con il proseguire della prevendita e il raggiungimento di nuovi traguardi, tutti gli occhi sono puntati su questa meme coin a tema cane per vedere se riuscirà a continuare la sua serie di successi.

Vai alla prevendita di WienerAI