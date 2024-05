Ai 'Martedì Letterari' del Casinò di Sanremo : il libro di Giulio Geluardi svela il prezioso lavoro dei Carabinieri della Tutela Forestale

È stato rimandato a settembre per una indisposizione l’appuntamento con il Generale Mario Mori, ma è sempre il la Benemerita la protagonista dei ‘Martedì Letterari’ del ciclo ‘La cultura della legalità’.

Martedì prossimo alle 16.30, al Teatro dell’Opera sarà il corpo della Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare al centro del libro del giornalista e scrittore Giulio Maria Geluardi dal titolo ‘Farfalle di pietra’ (ed. Fusta). Introduce l’autore Marzia Taruffi curatrice della rassegna. Letture scelte. Ingresso libero.

Lino Morandi, luogotenente dei Carabinieri Forestali, è il nuovo comandante della stazione del Parco dei Due Laghi, area protetta geologicamente antichissima, sugli Appennini tra Lucania e Campania. Ha scelto lui questo incarico più rilassante, ma non meno impegnativo sotto il profilo della tutela della Natura, dopo anni di pericolosa guerra contro l’ecomafia, i criminali dell’ambiente che più volte sono stati sul punto di ucciderlo. Ma si sbagliava. Insieme al suo fidato vice, il brigadiere Stefano Ambrosio, Morandi si troverà a indagare sull’inspiegabile suicidio del professor Federico Boitani, entomologo di fama internazionale, trovato penzolante a una trave del suo chalet nel Parco. Una circostanza che non convince i due carabinieri. L’indagine, che ruota attorno a una misteriosa e sconosciuta farfalla che si credeva estinta, porterà Morandi e Ambrosio a scoprire una realtà insospettabile e a scontrarsi nuovamente con mafia, politici corrotti e assassini senza scrupoli, il cui unico interesse è quello del profitto, senza badare alla distruzione della Natura che i due carabinieri Forestali difenderanno a tutti i costi, mettendo a repentaglio la loro stessa vita. (Sinossi del libro)

Giulio Geluardi giornalista professionista, ha scritto per il Secolo XIX di Genova, l’Agenzia l’Ansa,e per oltre 35 anni per La Stampa di Torino, in qualità di caposervizio,.Ha svolto molti reportage nazionali sull’ambiente anche in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato. Laureato in materie letterarie all’Università di Genova ha fatto parte del Cea , il Centro di Educazione ambientale del Comune di Imperia ed è presidente del Comitato Scientifico dell’Ente Fiera del Libro di Imperia, oltre che responsabile del Nucleo antibracconaggio della Lipu di Imperia.

Giovedì 23 maggio alle 17, in collaborazione con il Club Tenco, Stefano Senardi presenterà il suo libro ‘La musica è un lampo’ (ed. Andando).