Le opere di Franco Sebastiano Alessandria a Rocca Cigliè in occasione di LangArte

“C’è sempre un perché alle cose, se ti apri al mondo e guardi le persone”. Così l’artista Franco Sebastiano Alessandria, invitato e accolto dal sindaco Luigi Ferrua, ha iniziato a spiegare la sua storia artistica e le opere che da oggi pomeriggio - in occasione dell’anteprima di LangArte - sono esposte sulla piazza di Rocca Cigliè attorno alla torre panoramica.



“Una volta, un po’ di anni fa, mentre ero in Francia a vendere alcuni quadri, una stilista francese mi chiese se potessi creare delle Opere con delle chiavi antiche, che mi fece arrivare dal Marocco. - ha spiegato Alessandria - La storia di queste creazioni è iniziata così e molte sono infatti esposte in Francia. C’è molto surrealismo nelle mie opere, così come nei miei quadri”.



Nella mostra en plein air si possono ammirare alcune tra le creazioni più creative di Alessandria: “Il dono”, “L’esodo” e il bambino con le bolle di sapone, il rinoceronte, ma non solo. Riflessioni sulla vita e sulla nostra esistenza e su quella degli altri.



Su ogni creazioni è poi presente un riccio: “Un ricordo di mio nonno. Nella vita c’è un tempo per tornare e per prendere coscienza”.



Le opere rimarranno visibili per tutta l’estate.



LangArte, evento organizzato dal Comune di Rocca Cigliè e dalla Pro loco, per valorizzare le peculiarità paesaggistiche, artistico-culturali ed enogastronomiche locali entrerà nel vivo domani, domenica 19 maggio.



Dalle 9, nel concentrico, stand enogastronomici di produttori, aziende agricole e bancarelle con creazioni artistiche. Alle 11 l’inaugurazione ufficiale della sagra e della nuova piazza oggetto di recente riqualificazione.



Per i visitatori sarà possibile pranzare presso la sala polivalente (prenotazioni 331 9014731). Durante la giornata potrà essere visitata la Torre Medioevale, la cappella dell’Assunta contenente affreschi del xv^ secolo, dove saranno esposti gli acquarelli della pittrice Audisio, mentre sulla piazza del municipio si potranno ammirare le creazioni artistiche realizzate con vecchie chiavi, ideate e realizzate dall’artista Franco Alessandria.



Presso il centro culturale sarà allestita una mostra fotografica, con scatti inediti. Per gli amanti dell’outdoor, sarà possibile effettuare escursioni con e-bike (info 331 9014731).



Il pomeriggio sarà allietato con lo spettacolo musicale del gruppo NOBASI ed i più piccoli potranno giocare con il ludobus; al termine, merenda con la tradizionale curniela a cura dell’associazione “Amici del Forno”. Sarà l’occasione per conoscere le bellezze del territorio, la cultura e l’arte di questo piccolo borgo di langa.