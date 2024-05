Slow Food Day sabato 18 maggio, festa anche a Bra

L’orgoglio di essere Slow Food rappresentato in una giornata di eventi in tutta Italia, da Nord a Sud.

Anche Bra si unisce alla grande festa dello Slow Food Day che si celebra oggi, 18 maggio. Un giorno in cui le associazioni territoriali e regionali e le Comunità Slow Food italiane si organizzano per riaffermare il vero valore del cibo e a far riscoprire il piacere del gusto.