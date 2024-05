Calcio Serie D: ufficiale, Antonio Montanaro è il nuovo direttore sportivo del Varese

Da Davide Raineri ad Antonio Montanaro. Il Varese in meno di 24 ore dopo avere divorziato dal vecchio ds, che ha costruito la squadra da zero portandola al terzo posto in serie D insieme all'allenatore Corrado Cotta, annuncia il nuovo direttore sportivo, cioè Antonio Montanaro in arrivo da Bra, dove ha ottenuto il sesto posto finale, con un punto in meno in classifica dei biancorossi.

Da capire se verrà seguito da mister Roberto Floris la cui permanenza in giallorosso pare difficile.

Montanaro, classe 1985, è brindisino d’origine ma torinese d’adozione, nel suo percorso ha lavorato per Alessandria, Virtus Francavilla e Chieri prima di approdare al Bra e, ora, al Varese.

Il comunicato del club

Città di Varese comunica di aver affidato il ruolo di Direttore Sportivo per la prossima stagione ad Antonio Montanaro, entusiasta di ricoprire questo ruolo: "Varese rappresenta un importante punto d'arrivo per la mia carriera professionale. Un punto d'arrivo che in realtà rappresenta un punto di partenza in una piazza che ha conosciuto il calcio vero come è quella biancorossa. Sono pronto ad iniziare un percorso ambizioso che possa dare tante soddisfazioni alla tifoseria, prima di tutto, e alla società che ringrazio per avermi voluto qui. Per quanto mi riguarda il tempo delle parole è già finito, sono già al lavoro con l’obiettivo di ripagare con i fatti tutti coloro che hanno creduto in me".