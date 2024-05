Cervasca: torna l'appuntameto con il Memorial “Diego e Michele Massa”

Torna a Cervasca, luogo dove è nata la storica officina Massa’s Brothers Service, il Memorial “Diego e Michele Massa”, raduno riservato ad auto e moto d’epoca, a testimoniare la passione della famiglia Massa per i motori e per la loro evoluzione nel tempo.

Evoluzione che Michele Massa prima, Diego e Fabrizio poi, seguono ormai da oltre 60 anni, sempre aggiornati sulle novità tecnologiche e del mercato, ma sempre ancorati alla storia delle auto in Italia e in tutto il mondo.

Questo il senso del Raduno di auto e moto storiche in ricordo di papà Michele e del mitico Diego scomparso 14 anni fa in un incidente di moto. L’appuntamento sarà quindi in piazza dottor Bernardi a Cervasca, domenica 26 maggio dalle 8,30, per le iscrizioni e il ritiro dei gadget. Alle 10,30 comincerà il tour panoramico che farà una prima tappa a mezzogiorno per l’aperitivo presso il caseificio de La Poiana a Pradleves.

Il tour proseguirà poi per raggiungere il Bioparco di via Bottonasco a Caraglio dove sarà possibile consumare il pranzo (al coperto), con un costo di euro 25, bevande incluse. Nel pomeriggio saranno possibili escursioni di libera iniziativa nelle vallate intorno a Caraglio, ma sarà possibile anche godere della splendida location del parco partecipando all’estrazione di vari gadget a sorteggio. Alle 19 si potrà concludere la giornata con l’apericena nel Bioparco (costo euro 10), accompagnata da dj.

Informazioni e prenotazioni (entro mercoledì 22 maggio) presso la sede di Massa’s Brothers Service, in via Roccasparvera 13 a Vignolo (te. 0171.409940 – 338.6779511 – 333.9090519).