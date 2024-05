Corsa in montagna: domenica la 50^edizione della Varallo/Res

GSA Valsesia organizza la 50ma edizione della Varallo/Res, su percorso di 7km.

La manifestazione è valida come terza prova del Trofeo Eco Regione Piemonte, come prima prova del campionato regionale individuale assoluto e master di corsa in montagna (solo salita) e come seconda prova del Campionato di Società.

La seconda prova del campionato regionale individuale si svolgerà a Tavigliano (BI) il prossimo 7 luglio (salita e discesa), manifestazione che sarà valida anche per il campionato di società.

Il record del percorso appartiene, al maschile, a Bernard Dematteis che, nel 2010, corse in 46:57. Si tratta di una delle più storiche gare di corsa in montagna della regione, con arrivo a 1631 metri al Rifugio Spanna Osella gestito dagli Alpini, con 1200 metri di dislivello positivo (sola salita) su sentieri e mulattiere.

Lo scorso anno dominò l’Atl. Saluzzo: vi fu infatti un bel testa a testa, nella prova maschile tra Marco Moletto e Andrea Rostan mentre, al femminile, vinse Iris Baretto.