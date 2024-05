Volley maschile, Cuneo saluta Iacopo Botto "Grazie per questi tre anni insiemi, Iachi"

Si separano, dopo tre anni intensi, le strade di Iacopo Botto e del Cuneo Volley che lo ha salutato (e ringraziato) attraverso un lungo post sui suoi canali social.

"Un Capitano, lo è per sempre.

Grazie per questi 3 anni insieme Iachi, grazie per essere stato il Capitano di TUTTI, con la tua disponibilità, il tuo rispetto, l'amore per Cuneo e tutto quello che la pallavolo rappresenta per questa Città e per coloro che la vivono quotidianamente.

Sei tornato per un Sogno che avevamo in comune, per il momento non si è realizzato, ma hai contribuito a far sognare tutti noi stagione dopo stagione. Insieme ai tuoi compagni avete ogni volta motivato sempre più il ritorno della Città al palazzetto, avete appassionato nuovi cuori e riscaldato quelli che erano rimasti attaccati ad un passato di glorie.

Eh perbacco, insieme a Marti ci avete regalato una nascita in più all'Ospedale di Cuneo con l'arrivo del piccolo Federico Entri nella "Hall of fame " dei Capitani di Cuneo

Ti auguriamo il meglio per il futuro e continueremo a seguirti, seppur a distanza.

Estendiamo questo saluto e ringraziamento a tutti i giocatori che quest'anno hanno vestito la maglia biancoblù e che negli scorsi giorni hanno salutato Cuneo e anche coloro che presto lo faranno.

Grazie ragazzi e buona fortuna!"