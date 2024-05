Alba: modifiche temporanee alla viabilità in via Pertinace e via Bertero

Per occupazione suolo pubblico il 20 e 21 maggio 2024, dalle ore 8 alle ore 18, sono chiuse al traffico veicolare via Pertinace all’altezza di via Bertero e via Bertero all’altezza di via Pertinace, in modo che la chiusura non avvenga contemporaneamente nelle suddette strade e che il traffico dei veicoli autorizzati sia deviato a seconda delle chiusure in via Bertero o via Pertinace.

È istituito il doppio senso della circolazione per gli autorizzati e aventi diritto nel tratto di strada destinato alla chiusura.