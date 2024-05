Lpm Bam Mondovì – UFFICIALE: la palleggiatrice Miriana Manig è ancora una pumina

Per Miriana Manig l’avventura monregalese continua. La palleggiatrice friulana, che a luglio compirà 26 anni, è stata confermata nel roster della Lpm Bam Mondovì. Miriana ha deciso di sposare per il secondo anno consecutivo il progetto del Puma, dopo una stagione che, da vice regista, l’ha vista in campo in 16 occasioni, rispondendo sempre presente ogni volta che è stata chiamata in causa da Gazzotti prima e da Basso poi.

Con Schmit e Manig si completa, dunque, il reparto delle palleggiatrici della Lpm Bam Mondovì. Un reparto che ci sentiamo di considerare piuttosto affidabile. Riportiamo di seguito il comunicato della Lpm:

Dopo l’annuncio della “new entry” Dana Schmit, il reparto palleggiatrici si completa con la gradita conferma di Miriana Manig.

Classe 1998, la friulana ha saputo ritagliarsi il giusto spazio durante la scorsa stagione, tanto da aver ricevuto la proposta di indossare ancora la maglia dell’LPM BAM Mondovì.

“Mi sono trovata molto bene a Mondovì, è un ambiente molto familiare, per me è il luogo ideale per giocare, quindi non ho esitato a restare. Claudio Basso è una persona che promuove il gruppo, dando tranquillità e questo è sicuramente positivo.” - commenta Miriana Manig.“Vogliamo partire con il piede giusto, dimenticando l’inizio complicato della scorsa stagione, creando da subito una buona amalgama, sia di gioco che di squadra. Personalmente, cercherò di fare bene, dando una mano quando ci sarà bisogno e spero di essere all’altezza della fiducia che mi ha dato la società. Sulla carta, la squadra dovrà lottare un po’ di più, ma abbiamo visto che con la carta non ci facciamo niente: noi daremo il massimo in campo, per puntare in alto e far divertire il pubblico”.

Ed è proprio ai tifosi che Miriana Manig rivolge un saluto: “Li ringrazio tutti per averci supportati tutto l’anno, anche nei momenti di difficoltà. Aspettiamo gli Ultras Puma e tutti i tifosi la prossima stagione, li vogliamo vedere carichi in tutti i palazzetti, come hanno sempre fatto!”.

La carriera di Miriana Manig

2014/15 - 2015/16: Itas Città Fiera Martignacco

2016/17: Atomat Udine

2017/18: Golden Tulip Volalto Caserta

2018/19: Banca Valsabbina Millenium Brescia

2019/23: 3M Pallavolo Perugia

2023/24: LPM Bam Mondovì