Fedez non parteciperà alla prima puntata dello show Cattelan su Rai2: "Motivi di salute"

(Adnkronos) - Fedez non parteciperà alla prima puntata dello show di Cattelan su Rai2. "Come concordato con ufficio stampa dell'artista - si legge in una nota di Viale Mazzini -, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di 'Da vicino nessuno è normale', il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2".