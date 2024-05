Nuova Audi A3 Sportback e Nuova Audi A3 allstreet pronte a essere scoperte da Audi Zentrum Alba

Audi Zentrum Alba offre un'opportunità unica per esplorare il mondo emozionante di Nuova Audi A3 Sportback e Nuova Audi A3 allstreet attraverso Test Drive gratuiti, prenotabili direttamente sul sito dello showroom.

La quarta generazione di questo best-seller, completamente rinnovata per superare le aspettative dei clienti più esigenti, attende di essere scoperta presso la Concessionaria Audi Ufficiale situata in Corso Bra 21 ad Alba.

Nuova Audi A3 Sportback e Nuova Audi A3 allstreet: stile e tecnologia

Nuova Audi A3 Sportback e Audi A3 allstreet, in promozione con Audi Value fino al 30 giugno 2024 (329 euro al mese per 35 rate mensili - comprensive del Piano di Manutenzione Audi Premium Care per 24 mesi/30.000 km), incarnano un design sportivo e un'anima hi-tech, offrendo un livello di personalizzazione senza precedenti.

Introducono un nuovo livello di personalizzazione nell'illuminazione, segnando un traguardo senza precedenti nella storia della gamma Audi A3. Grazie al MMI, infatti, è possibile scegliere tra quattro firme luminose diverse mentre i proiettori a LED e a LED Audi Matrix presentano luci diurne altamente digitalizzate, posizionate nella parte superiore dei gruppi ottici.

L'abitacolo si presenta come un'oasi di comfort e tecnologia, con inserti decorativi realizzati in poliestere riciclato e microfibra Dinamica, confermando l'impegno di Audi verso la sostenibilità e l'innovazione nella selezione dei materiali utilizzati nelle sue vetture.

Nuova Audi A3 Sportback e Nuova Audi A3 allstreet: connessione e sicurezza

Nuova Audi A3 Sportback e Nuova Audi A3 allstreet, disponibili per Test Drive gratuiti da Audi Zentrum Alba, portano l'esperienza di guida digitale a nuovi livelli, offrendo una serie di servizi connect e un innovativo app store integrato direttamente nella vettura. Dotate di un'eccellente dotazione di serie, includono la radio digitale DAB+, un display touch da 10,1 pollici dell'MMI e il cruscotto digitale Audi virtual cockpit, che nella configurazione plus raggiunge i 12,3 pollici per la Nuova Audi A3 allstreet. Inoltre, sono dotate dell'Audi phone box light per la ricarica induttiva dello smartphone, insieme a quattro porte di ricarica USB-C, due nella console anteriore e due dedicate ai passeggeri posteriori.

Inoltre, Nuova Audi A3 Sportback e Nuova Audi A3 allstreet introducono pacchetti volti a massimizzare la sicurezza attiva e passiva della vettura come l'air bag anteriore centrale, il pacchetto assistenza plus, la retrocamera posteriore, il Park Assist plus, l'assistenza al mantenimento della corsia, la frenata automatica d'emergenza e il collision avoid assist.

Nuova Audi A3 allstreet, l'evoluzione dell'essere urbano

Appena si varca la soglia di Audi Zentrum Alba, lo sguardo viene immediatamente catturato dalla nuova crossover urbana Audi A3 allstreet. Caratterizzata da un assetto rialzato e dal singolare single frame ottagonale nero opaco, abbinato alla griglia a nido d'ape con uno sviluppo verticale più marcato rispetto alla Audi A3 Sportback, l'Audi A3 allstreet monta cerchi in lega da 17 pollici e si avvicina stilisticamente ai modelli della gamma Audi Q. Con elementi esclusivi come le tre scanalature dello spoiler anteriore e dell'estrattore, le minigonne e le finiture a contrasto, e i loghi neri che completano il pacchetto estetico, l'Audi A3 allstreet incarna un'interpretazione audace ed esclusiva del concetto di eleganza e sportività.

Analogamente alla Nuova Audi A3 Sportback, offre una generosa capacità di carico di 380/1.200 litri. Le barre al tetto di serie, il portellone elettrico, il gancio traino amovibile, il pacchetto portaoggetti e vano bagagli assicurano che tutto ciò che si trasporta sia ordinato e sicuro, grazie anche alle reti collocate lungo il retro degli schienali e nel bagagliaio.

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati, visitare il sito www.myaza.it, la pagina Facebook e Instagram di Audi Zentrum Alba.