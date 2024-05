Al Soccorso alpino la cittadinanza onoraria di Valdieri, dove fu fondata la prima sezione della Granda

Durante la giornata, all’insegna della sicurezza in montagna e del divertimento, i soccorritori presenti hanno eseguito un'esercitazione con la simulazione di ricerca e recupero di escursionisti con il supporto dei tecnici di ricerca, i piloti di droni e le unità cinofile.

Successivamente il Comune di Valdieri ha rilasciato al CNSAS la cittadinanza onoraria per il profuso impegno nel soccorso in montagna, nell'assistenza alle comunità di valle durante le calamità naturali e per celebrare il 70 anniversario della fondazione del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nato nel 1954 su iniziativa del CAI.