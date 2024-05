Bra, successo dello Slow Food Day a Palazzo Mathis (Foto)

Anche Bra si è unita alla grande festa dello Slow Food Day, che è stato celebrato sabato 18 maggio. Un giorno in cui le associazioni territoriali e regionali e le Comunità Slow Food italiane hanno riaffermato il vero valore del cibo e il piacere del gusto.

Giornata ricca di iniziative quella proposta da Slow Food Bra, guidata dal fiduciario Gianni Milanesio, che ha inaugurato un evento dedicato al tema alimentazione e salute nella sala nobile di Palazzo Mathis.

La serata è stata orientata ai consigli per vivere meglio, grazie agli interventi qualificati della dottoressa Cinzia Ortega, primario di oncologia all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, e di Claudia Molino, dottoressa in psicologia.

La dottoressa Ortega, oltre a vantare una ricca esperienza presso l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Candiolo, è nota, a tutti i livelli, per la sua grande professionalità e competenza in campo oncologico, in particolare nell’ambito delle patologie oncourologiche, per le quali è diventata importante riferimento nazionale.

In sintonia con lo spirito di ricerca clinica dell’Istituto, per anni ha gestito protocolli multicentrici per la sperimentazione di terapie innovative, in sinergia con i principali centri oncologici nazionali ed internazionali, instaurando importanti collaborazioni scientifiche e professionali come si può evincere dalla sua produzione scientifica.

«Un’alimentazione controllata - ha spiegato la Ortega - può portare benefici evidenti alla nostra salute e prevenire molte malattie. Vive più a lungo chi mangia di meno e correttamente. Per vivere in modo sano, bisogna associare alla giusta alimentazione una buona attività fisica: bastano trenta-quaranta minuti di camminata veloce per riuscire a mantenere un corretto trofismo muscolare e tenere in allenamento l’apparato cardiovascolare. Il piatto ideale? Verdura associata a proteine o carboidrati come un piatto di pasta con il sugo al pomodoro che è ricco di antiossidanti ed è promosso dalla dieta mediterranea. No, invece, alle bibite gassate, perché sono molto zuccherate. Per quanto riguarda i bambini, è meglio cominciare a educarli adesso ad una corretta alimentazione».

Domande e curiosità si sono alternate in un talk moderato da Cinzia Tortore, che ha coinvolto numerosi partecipanti, tra i quali anche il sindaco di Bra, Gianni Fogliato e l’assessore Anna Brizio.