Ad Alba, in corso Piave, inaugurata la sede elettorale di Alberto Gatto e Maurizio Marello

Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 18 maggio, è stata inaugurata la nuova sede elettorale di corso Piave 56 ad Alba che vede la collaborazione tra Maurizio Marello, consigliere regionale del Piemonte e candidato alle regionali di giugno, e Alberto Gatto, candidato sindaco di Alba.

"Siamo tornati dove tutto è iniziato, nel quartiere Piave di Alba", ha detto Maurizio Marello in occasione dell'inaugurazione, "Qui nel 2009 aprimmo la nostra prima sede elettorale inaugurando anche la stagione delle sedi ad Alba intese come luoghi dove stare con la gente e parlare con ognuno di loro. La sede rimase poi aperta per circa 10 anni e per molto tempo, nei miei anni da sindaco, l'ho utilizzata come luogo di incontro con i cittadini", ha ricordato.

Prosegue ancora Marello: "In questi giorni ho incontrato tante persone che ricordano quel periodo: quello di oggi è un ritorno a casa gioioso, accolto con affetto da uno dei quartieri più popolosi di Alba. Anche nel ricordo di chi ci aiutò in tutte le campagne elettorali passate, tra questi Armando Ferrero, Luigi Sandri, Antonio Salerno e il già sindaco Enzo De Maria, oggi inauguriamo locali che ci consentiranno la presenza e la rappresentanza visibile del candidato sindaco e di tutte e 5 le liste oltre che la mia in qualità di candidato consigliere regionale. Un ringraziamento particolare va a chi ci aiuterà a mantenere aperta tutti i giorni questa sede perché sia davvero uno spazio di tutti e in ogni momento"

Il candidato sindaco di Alba, Alberto Gatto, si è soffermato sulle imminenti elezioni dell’8-9 giugno, dichiarando: “Mancano 20 giorni, 20 giorni che saranno segnati da fatica, sudore e impegno. Sarà una partita voto su voto.” Infine Gatto ha concluso commentando l’evolversi di questa campagna elettorale, “ad ogni evento organizzato abbiamo una partecipazione sempre più ampia, come un’onda che cresce giorno dopo giorno, un’onda fatta di entusiasmo, idee e soprattutto persone. Lo dimostra anche la giornata di oggi quando, nonostante il maltempo, abbiamo un salone straripante di persone e per questo ringraziamo tutti. C’è un legame che unisce ognuno di noi ed è quello di portare ad Alba un cambio passo, nuova linfa per dare alla città un’amministrazione capace di guardare con coraggio ai grandi temi, alle grandi opere, senza però mai distogliere lo sguardo e l'attenzione dalle questioni quotidiane, fondamentali nella vita di ogni giorno: unire visione, preparazione e concretezza come nella migliore tradizione albese. Ciò che due mesi fa sembrava impossibile, oggi è a portata di mano. L’8-9 giugno possiamo coglierlo e scrivere una nuova entusiasmante storia per Alba in tutto, per tutto”

Di seguito i prossimi incontri di Alberto Gatto nei quartieri per le elezioni amministrative: