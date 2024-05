Calcio femminile Serie B: Freedom FC Women, ultimo atto sul campo del Chievo

Ultimo atto. Si chiude in trasferta la lunga, sofferta ma esaltante e dall'epilogo felice, stagione della Freedom FC Women: le biancoblu, dopo aver festeggiato degnamente la salvezza anticipata, salutano il campionato 2023-24 di Serie B in casa dell'H&D Chievo Women.

Unico obiettivo rimasto, provare ad archiviare l'annata con un risultato positivo (e non interrompere una mini-serie favorevole che dura da 3 partite) su un campo difficile, per avvicinare o, addirittura, superare quota 30 in classifica, con la possibilità di dare anche spazio alle cosiddette, ma sempre preziose, “seconde linee”.

L'AVVERSARIO – Il Chievo Women, che ha nelle scorse ore annunciato ufficialmente la conferma del tecnico Fabio Ulderici, è attualmente 6° in classifica con 50 punti, frutto di 14 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte. Fra i punti di forza della squadra scaligera, la coppia d'attacco formata da Serena Landa e l'esperta Roberta Picchi, le quali hanno totalizzato insieme 33 reti in stagione. Senza dimenticare la leadership a metacampo di Claudia Saggion o la rivelazione fra i pali di Valentina Soggiu, recentemente entrata nel giro della Nazionale Under 23. Il Chievo Women, che spera nel sorpasso all'ultima curva sulle “cugine” dell'Hellas (impegnate a Cesena), è reduce dal colpo esterno contro il Parma. All'andata finì 0-1 allo Stadio “Paschiero”, match deciso da una rete in avvio di Poli.

Chievo Women-Freedom FC Women è in programma oggi, domenica 19 maggio, (ore 16) allo Stadio “Aldo Olivieri” di Verona: dirigerà l'incontro il sig. Angelo Davide Lotito della sezione di Cremona, coadiuvato dagli assistenti Riccardo Bonicelli di Bergamo e Lorenzo Jacopo Cattaneo di Bergamo.

La gara sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube di Be.Pi Tv, emittente ufficiale della Serie B Femminile.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA TRENTESIMA GIORNATA

Bologna-Arezzo

Cesena-Verona

Genoa-Res Women

Lazio-Parma

Pavia Academy-Brescia

San Marino Academy-Ternana

Tavagnacco-Ravenna Women

H&D Chievo Women-Freedom FC Women (ore 16)

CLASSIFICA Lazio 78, Ternana 73, Parma 70, Cesena 66, Verona 52, H&D Chievo Women 50, Genoa 42, Bologna 38, Arezzo 35, Brescia 34, Res Women 32, San Marino Academy 30, Freedom FC Women 28, Pavia Academy 20, Tavagnacco 12, Ravenna 4.