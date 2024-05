Europee, Meloni “Poniamo fine a maggioranze innaturali controproducenti”

ROMA (ITALPRESS) - "Un cambio in Europa è possibile se i conservatori europei saranno uniti. Siamo il motore del rinascimento del nostro continente". Lo ha detto Giorgia Meloni in collegamento video con la kermesse di Vox a Madrid. "Per la prima volta - ha aggiunto - l'esito delle elezioni europee potrebbe sancire la fine di maggioranze innaturali e controproducenti" ha aggiunto. "Fin dal primo momento hanno cercato di disprezzarci. Hanno cercato di isolarci. Hanno cercato di dividerci. E hanno finito per rafforzarci - ha aggiunto la premier -. Dicevano che non saremmo stati all'altezza. Che volevamo distruggere l'Europa. Dicevano che non saremmo mai diventati abbastanza credibili per contare, per essere decisivi. E mentre loro si godevano le loro rasserenanti certezze, noi abbiamo lavorato e guadagnato terreno, credibilità, spazio. Ed eccoci qui. Continuando insieme". "Oggi Fratelli d'Italia è il primo partito italiano e ho l'onore di servire la mia nazione come capo del governo. E anche se alcuni non si sono ancora rassegnati, e altri si chiedono come sia potuto succedere, io sono il primo presidente del Consiglio della destra nella storia della Repubblica italiana, e sono addirittura una donna. Nel frattempo Vox è diventato il terzo partito più grande in Spagna. Un partito solido e ben radicato sul territorio nazionale. Una partita che ha un grande futuro davanti e che sarà decisiva per cambiare sia Madrid che Bruxelles" ha concluso Meloni.(ITALPRESS).Foto: Agenzia Fotogramma